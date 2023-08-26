直擊／蘇拉颱風攪局中元節！民眾趕風雨前先普渡 全聯人潮直擊
蘇拉颱風來勢洶洶，對台灣影響最劇烈的時間為下週三、四（30日至31），勢必會影響中元節及開學日，《NOWnews》記者直擊全聯賣場，有不少主婦提早準備普渡用品，打算趕在風雨前先普渡，不過現場顧客也表示還不會針對颱風囤購蔬菜、物資，會等到星期一視颱風路徑走向後，再決定是否提早準備防颱。
記者鍾怡婷/綜合報導
蘇拉颱風攪局中元節，《NOWnews》記者實際直擊全聯賣場，雖然沒有湧現大量人潮，不過實際詢問現場民眾，王姓顧客表示「目前還沒有囤颱風的物資，只是趁著假日先出來買東西，不過明天會提早先祭拜祖先，中元節主要會在家裡拜拜，所以不擔心風雨影響」；李小姐受訪表示「當然會擔心颱風雨勢影響，是打算明天提早拜中元節，剛好不會下雨又假日，不過蔬菜水果的話會等颱風近一點在囤」。
徐小姐則透露：「中元節已經委託業者統一普渡，所以不會因為颱風提早準備，不過明天會去傳統市場多買一些蔬菜，但也還會再看一下颱風最新的路徑在準備」；不過現場曾小姐則表示「冰箱空間不夠，會觀察颱風路徑在準備，太早買也冰不下」。
全聯業者面對蘇拉颱風即將到來，則表示「我們已啟動颱風機制，下週一開始蔬果備貨量會增加3倍」。
根據中央氣象局預報員趙竑表示，蘇拉中颱目前位菲律賓外海，距離台灣仍相當遙遠，下周三、四（30至31日）對台灣影響最明顯，會有強風驟雨，不過颱風中心登陸的地方變數仍大，在花蓮、台東或恆春半島都有機會，也可能往南邊海面或北朝琉球，下週一後颱風路徑預測會更加明朗。
至於明天到下週一白天高溫炙熱，仍是夏季午後雷陣雨的型態，尤其中南部山區留意局部較大雨勢，下周二東部水氣多東半部整天有不定時陣雨，西不為午後雷陣雨；下週三將是影響最大的一天，東部地區為降雨熱區，提醒民眾提早準備防颱措施。