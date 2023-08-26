車仁表兒子遭霸凌「只因父母是明星」！妻難忍氣憤：血液像倒著流
55歲南韓男星車仁表（又譯：車仁杓）2000年憑藉韓劇《火花》在亞洲地區爆紅，被封為「韓劇始祖」，他1995年和女演員辛愛羅結婚，兩人婚後生下1子，之後又領養2個女兒，一家5口家庭生活幸福美滿。而辛愛羅婚後就處於半隱退狀態，近日她罕見登上親子專家吳恩永的節目，並透露她的兒子曾在學校遭到霸凌，只因爲父母都是明星，讓韓國網友聽完都相當心疼。
記者賴禹妡/綜合報導
辛愛羅在節目中談到當年和車仁表相識、相戀的過程，她坦言車仁表並非自己的理想型，因此對他的第一印象並不是特別好。直到後來她發現車仁表平時不太說話，一開口卻非常幽默，且即使他已經爆紅，但人前人後都是同一個面貌，就連面對粉絲也一樣，這才逐漸被車仁表的個性吸引。
辛愛羅透露，某次兩人在拍吻戲時，發覺對彼此都抱有好感，也因此在聚餐結束後，她載車仁表回家，主動向他丟球：「我用一隻手也可以開車。」車仁表聽完也霸氣地回應：「如果我們牽手了，那就要結婚。」兩人就此開始交往。
除了和老公的羅曼史，辛愛羅在節目中也愧疚地提到，只因為夫妻倆都是明星，兒子個性又比較溫柔，竟莫名在學校成為被霸凌的對象，她得知此事後當下相當氣憤，「全身血液就像倒著流一樣」。雖然詳細內容在下一集節目才會曝光，但辛愛羅過去從沒提過兒子被霸凌，因此造成了韓國網友的熱烈討論，許多人都相當心疼辛愛羅兒子的遭遇。