臺灣清真廚藝賽　博大生複合手法奪冠

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4組選手不約而同地以海鮮料理比拼，選用臺灣10個品牌25種清真食材烹調出2道菜色，包括元家與蕙坤的海鮮食品、緒裕(一植肉)與京工的蔬食食材、東遠米餅、瓜瓜園的地瓜脆片、騰茂(嘟嘟家)蜂蜜，以及寶之川、松井與久芳等各具風味的佐料，苦思如何突顯臺馬飲食文化中最好的組合。有的以融合東西方料理手法創造驚嘆，有的講究調味比例的拿捏，展現臺灣輕清真食材的優點。
廚藝比賽第一名由博特拉大學的海蓋爾與法哈妮勝出。兩人興奮表示，好的食材本身就是一道料理，他們發現，臺灣清真食材不需要過度烹調也不需要過度調味，就足以展現獨一無二的美味，是一段美好且難忘的經歷。
外貿協會行銷專案處副處長林珮瑜指出，臺灣目前有逾1千家企業取得清真認證，出口市場金額最大的就是馬來西亞，顯示臺灣優質的清真產品已獲馬來西亞民眾認同。去(2022)年首次舉辦的臺灣清真食品廚藝大賽，以植物肉為亮點食材深獲好評，今年的食材更加豐富多樣，展現臺灣清真食品運用上的更多可能性。
馬來西亞外貿發展局(MATRADE)清真、飲食品與農基產品部總監雷米雅格也贊許外貿協會推廣臺灣清真產品的用心，相信透過雙方在清真領域的深度合作，將進一步推升臺馬清真經貿表現。
相較於去年第一屆競賽，今年的台灣清真食材再次呈現出多樣化種類和口味，兩位評審名廚Chef Jo 及Chef Riz對於學生掌握這次充滿挑戰的機會成功烹調出精彩的作品，感到十分欣慰。並且非常認同這類台馬合作競賽活動的主旨，唯有不斷的文化激盪，才能醞釀出更多創新的點子和成果，兩人也期望「清真廚藝大賽」能夠一直持續舉辦下去。
現場同時提供臺灣冬瓜茶磚外銷量世界第一的詠糧(永良老頭家)冬瓜茶試喝，並準備臺灣知名奶茶飲料品牌三點一刻(石城) 歐蕾系列、大漢酵素、京工蓮藕杏仁茶等飲品樣包，讓大馬民眾將來自臺灣的清真美味帶回家慢慢品味。
臺灣業者有興趣申請清真認證及拓展廣大穆斯林市場，歡迎與臺灣清真推廣中心聯繫02-2725-5200#1272或Email至[email protected]。