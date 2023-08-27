國務青營隊閉幕　賴清德勉學員「給台灣更好的未來」

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賴清德認為，只要一個政黨能夠圓年輕人的夢想，就有機會得到社會更大的支持。政黨圓年輕人的夢想，也不完全是為了執政而已，因為年輕人有夢想，國家才有希望，才有夢想。
針對行政院提出的私校學雜費減免政策，賴清德說明，國家透過教育栽培人才，國家才會好。個人是透過教育取得知識，增進自己的智能，改善生活。個人的生活好，國家也會好。基於教育本身功能，每一個人在取得教育的時候，不應該有太大的差異。
對於私校學雜費減免政策引發熱議，賴清德說，考上公私立大學，不只取決於個人努力，跟一個區域或是一個家庭，甚至個人所得到的教育資源好壞有差別。比如在他成長的萬里，並沒有補習班，但到了都市後，發現許多孩子都在補習。強調不是因為念私立大學的孩子比較不認真，實在是因為環境、教育資源的好壞差距很大。
而有人認為「成績不好念私大，學費就要付得比較高」。賴清德解釋，這說法固然有其主張，但公立大學為什麼有辦法學費比較低，是因為政府補助公立大學比較多，補助私立大學比較少。公立大學沒有排富，通通都是一樣的學費，所以定額補助私立大學學雜費，目前同樣是比較穩健的政策。
針對近日青年關心的交通議題，賴清德以三個承諾回應，首先是行政院提出《道路交通安全基本法》草案，是要透過工程、交通、監理以及執法來達到道路安全目標。第二，當台南市長的經驗，知道路權或交通安全問題，不只中央，必然需要地方去做，所以未來如果有機會帶領國家，會即時與地方政府合作，不分黨派共同來解決問題。第三，2030年在斑馬線上或人行道上的交通事故意外身亡，要減少30%，2040年降低到零。
賴清德強調，對於上述交通政策目標，有些人看到困難，但是自己看到的是願景。賴清德深信，如果中央把這件事情當做非常重要的政策，建立平台、編列預算，推動制度修法、地方溝通合作，也從教育開始，持續不斷地做，目標便可望達成。
賴清德最後說，台灣民主自由的憲政體制，提供每個人追求夢想的機會，如果政府再幫助的話，相較其他國家，不只有民主自由成就、經濟成績受到國際肯定，社會福利制度與社會安全網也都會更好，勉勵年輕學員，看到國家的願景，對國家充滿信心，不妄自菲薄，勇敢迎上去，「就能給台灣一個更好的未來」。