搭飛機不再怕吵鬧！土耳其廉航推出「成人專屬艙」 座位遠離嬰孩
全球迎來邊境解封後，不少觀光客也開始奔向海外旅遊，日前土耳其廉價航空公司克雷頓航空（Corendon Airlines）為了吸引顧客，推出了一個專屬於16歲或以上人士使用的「成人艙」服務，承諾會提供乘客「沒有兒童大吵大鬧」的空間。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據土耳其廉航克雷頓航空表示，這項「成人專屬」服務將會在今年11月3日開始，於往返荷蘭阿姆斯特丹至加勒比海島國庫拉索（Curaçao）的航班上實施，想要搭乘成人專屬艙的乘客或帶著子女出遊的家長只要支付至少45歐元 （約新台幣1546元）就可以換取數小時的寧靜環境。
克雷頓航空這類「成人艙」航班首先適用於空中巴士A350-900客機，航空公司騰出機艙前方部分，一共93個座位以及9個較為寬闊的座位，利用隔板與窗簾規劃為成人艙空間，不提供年紀較小的乘客預約使用。
事實上，這類「成人艙」並非克雷頓航空首創，包含亞洲航空（AirAsia，亞航）、新加坡酷航（Scoot）都曾推出過類似措施，目前克雷頓航空僅在阿姆斯特丹至庫拉索航班試行這項服務，同時也承諾如果這項服務效果理想、旅客未來有類似需求，就可以擴大服務範圍。