稱微量放射性元素對身體有益被質疑為日說項　謝長廷：沒講核廢水

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對於福島核廢水的問題，謝長廷說，台灣已經有超黨派共識，那就是要依據科學根據和國際原子能總署認定，確定執行和監測，世界先進國家看法也一樣，只有中國因為政治因素，夥同香港澳門在抵制抗議，很多統派的人本來就希望把台灣香港化，要求我們要跟著中國抵制抗議，並不意外。
謝長廷解釋，其實，我昨天是談的北投溫泉、玉川溫泉中的鐳的相關效果，並沒有隻字涉及核處理水。不過幾十年前美國的教授トーマス・ラッキー （Thomas Donnell Luckey）曾經受NASA委託，研究太空人在放射性較高的地方生活對其健康的影響，他經過十多年研究得出結論，就是低度放射線反而對健康有益，後來不少研究報告肯定其說，這也就是激活療法（Hormesis)的依據，在世界各地有健康中心，當然也有人反對，不以為然，但我並沒有看過推翻其說法的正式研究。
謝長廷說，今早看到白色的溫泉水，懐念北投的白磺溫泉，日本人來此療養叫湯治，不過，在台灣，好像青磺才跟北投石有關。
謝長廷26日表示，到仙北市出差，311地震後，世人對放射性的議題有些敏感，其實微量的放射性元素反而對身體有益，例如北投溫泉、日本玉川溫泉，因為兩地溫泉都有一種特別的北投石，含有微量鐳，研究對健康有益，因此有人建議舉辦一個北投石的健康文化跟科技展，增進交流和認識，明天將到玉川溫泉去參訪相關設施；相關說法被政治人物以及媒體解讀為幫日本說項。