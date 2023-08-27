謝長廷稱微量放射元素對身體有益 朱立倫酸：多喝幾杯讓大家安心
日本政府自24日起排放核廢水至太平洋，我駐日代表謝長廷則在臉書發文稱，311地震後，世人對放射性的議題有些敏感，微量的放射性元素反而對身體有益，如北投溫泉、日本玉川溫泉。對此，國民黨總統參選人侯友宜今（27）日痛批「沒有同理心」，一分證據說一份話，民進黨政府也要清楚告訴民眾怎面對；國民黨主席朱立倫也轟，謝的談話讓人以為是「日本駐台代表」，應多喝幾杯讓大家安心。
記者翁子竣／台北報導
侯友宜今上午前往三重綜合體育館，出席全國暨北區醫事團體侯援會。針對民進黨總統參選人賴清德今同樣預計有雲林同鄉會跟醫事造勢活動，雙方是否有較勁之意？侯回應，他跟醫師團體平常就有很好的友誼關係，尤其在疫情期間緊密配合，共同守護全台灣。他強調，這段時間他在中南部趴趴走，很多行程早就規劃好，會堅定自己的步伐用前走。
針對謝長廷指「微量放射性元素對身體有益」一說，侯友宜質疑，站著說話腰都不痠、不疼，沒有用同理心了解台灣人對核廢水排放擔憂。他直言，這樣的政府官員是不對的，一分證據說一分話，要用國際標準看待，民進黨政府也要清楚告訴民眾如何應對。
至於9月訪美後將請假？侯友宜僅說，他會依照規定辦理。另外，談到傳募款不到位，因此很多競選看板不多？侯則回應，他跟黨內同志都會並肩作戰一起面對，再大的挑戰，都會一起面對。
朱立倫受訪也砲轟，台日友誼不變，他們也一再要求日本以科學證據說服世人，但謝長廷的談話，會讓人以為他是「日本駐台代表」，應該要多喝幾杯讓大家安心。