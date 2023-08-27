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藍委建議郭台銘當立法院長　朱立倫盼大局為重、侯友宜表達尊重

▲謝衣鳳建議侯友宜、柯文哲搭配參選，並由郭台銘擔任立法院長；朱立倫今受訪強調，很多建議是以大局為重，而侯友宜則強調，他都表達尊重。（圖／記者葉政勳攝，2023.08.27）
▲謝衣鳳建議侯友宜、柯文哲搭配參選，並由郭台銘擔任立法院長；朱立倫今受訪強調，很多建議是以大局為重，而侯友宜則強調，他都表達尊重。（圖／記者葉政勳攝，2023.08.27）

記者翁子竣／台北報導

2024選舉在野陣營整合陷僵局，國民黨立委謝衣鳳建議國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲搭配，並由鴻海創辦人郭台銘擔任立法院長。對此提議，國民黨主席朱立倫今（27）日受訪說，很多建議都是以大局為重；侯友宜則說，對於謝的意見，他都表達尊重。

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針對彰化縣議長謝典林稱，約9月中郭台銘可能連署獨立參選。朱立倫說，大家說要喝咖啡、果汁或開水都沒關係，現在大家要以大局為重的態度，促成大家多溝通，無論兩位或三位，只要多溝通以大局為重，小我小一點，大我大一點，就能夠促成大局。是否會幫忙促成？朱則說，大家都在努力，會用正面的方向來推動。

前立委林郁方質疑，第二大黨為何要當副手。媒體詢問，對於未來討論在野大聯盟，國民黨會以何種角度出發？朱立倫強調，就是小我小一點，大我大一點，全民的意志都希望台灣政黨輪替、日子過得更好，這是民眾心聲。他直言，如果只有自我，成就不了大局。

至於謝衣鳳建議侯柯配，郭台銘擔任立法院長？朱立倫回應，很多建議都是希望大局為重，持續來努力，希望大家都能溝通，不管兩位、三位一起都很好。侯友宜則僅說，謝的意見他都尊重。

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