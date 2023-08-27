郭台銘質疑昔台獨立場呼籲「莫忘初衷」 賴辦：做好功課再發言
有意投入2024總統大選的郭台銘在臉書發文，質疑民進黨參選人賴清德核心思想，批評並非選舉時請習近平吃蝦仁飯，就能捨棄台獨工作者的過去，呼籲莫忘初衷。對此賴清德競辦今（27）日表示，賴清德兩岸關係態度，一直都非常明確，將延續總統蔡英文四大堅持，也提出四大支柱行動方案，要持續與民主陣營國家站在一起，加強台海穩定和平，「希望郭台銘先生可以做好功課再發言」。
記者陳威叡／台北報導
對於賴清德日前接受專訪時，提及想請習近平吃蝦仁飯與全糖珍奶，對此郭台銘於臉書發文質疑，不是選舉時請吃蝦仁飯，就能捨棄台獨工作者的過去，籲賴清德莫忘初衷。
對此賴清德競辦發言人陳世凱說，賴清德對於兩岸關係的態度，一直都非常明確。除了將延續總統蔡英文四大堅持路線，賴清德也提出四大支柱行動方案，要持續與民主陣營國家站在一起，加強台海穩定和平。
陳世凱說，賴清德已多次說明，願意在對等、尊嚴、互惠的前提下，與中國對談交流，共同為兩岸人民的福祉努力。事實上台灣已經是一個主權獨立的國家，名字叫中華民國。而中華民國與中華人民共和國互不隸屬，這是台灣社會目前的最大共識，所謂的「務實的台獨工作者」，「務實」指的是根據事實；「台獨」指的是台灣是一個主權獨立的國家；「工作者」則是指建設國家、發展經濟、造福人民。
陳世凱表示，賴清德面對兩岸與國際關係，態度始終非常明確，「希望郭台銘先生可以做好功課再發言」。