今日必吃／不只拿坡里！這家也是被披薩耽誤的炸雞店　皮薄又爆汁

一番賞遭爆「藏籤作弊」！公仔迷傻眼不敢玩　專家揭3招識破詐騙

▲孫生近日當場抓包一番賞店家「藏籤作弊」的行為，引發公仔圈熱議。（圖/YT@反骨男孩）
▲孫生近日當場抓包一番賞店家「藏籤作弊」的行為，引發公仔圈熱議。（圖/YT@反骨男孩）

記者張嘉哲/綜合報導

近日知名YouTuber反骨男孩成員孫生與友人前往萬年大樓玩一番賞，採取包套的模式購買，結果當場抓包店家「藏籤作弊」的行為，讓時常有在觸及一番賞的公仔迷們感到非常驚訝，直言「不知道被騙了多少錢，以後不敢再玩了，直接用買的」。而孫生也訪問到專業的「智哥」以及臉書一番賞、gk現貨交易版主「可丰」來為大家識破這些店家詐騙伎倆。

我是廣告 請繼續往下閱讀
智哥表示，通常很多店家都會有A、B版，店家會先拆A版，然後去拆B版相對的大獎下來，這種東西就像印刷公版，他並不是看序號，序號只是拿來看這是不是混套而已，有一些店家可能第一套爆掉，他就會拆第二套下去混，那店家如果有先告知是混套，就看消費者要不要抽。

▲
▲序號只是在做出貨的依據，但實際上同一款一番賞的大獎位置是相同的。（圖/反骨男孩YT）
智哥建議，如果真的要玩一番賞的話還是去有代理的正版授權店家，授權店的話就是比較不能有這種小動作，不然授權就會被取消資格。不過智哥也說，即便有授權的店家，只要心裡有壞的念頭，還是都有可能會發生這樣的事情。也讓孫生表示「哇！這樣以後怎麼玩一番賞啊」。

而臉書一番賞、gk現貨交易版主「可丰」也教大家幾個辨別店家的模式，「櫃檯擺放非常滿、櫃檯做得很高，他都是從看不到的地方拿出籤盒，那大家知道他們這樣做是為什麼，都心知肚明」、「另外沒有一個大招牌以及在Google上找不到」這種店家通常都會出現一些問題。

可丰強調，「去的話一定要數籤，對應看獎單上面的數量對不對！選籤的時候要注意，他是不是有混籤，就是一番賞撕開以前會有一個序號，如果是不同的就是混籤，遇到爭議的時候，你當下一定要錄影，如果他沒有先告訴你他是混套，那他就是詐騙！」

▲
▲玩一番賞選籤的時候一定要注意店家是不是有偷偷混套！看上面四個序號，整盒的籤序號都要一樣才對。（圖/YT@反骨男孩）

孫生踢爆一番賞作假！包套直擊「沒有A跟B」　店家假裝掉牌被拆穿

孫生遇一番賞詐騙首現身！談到媽媽服刑超風光　連千毅都來拜碼頭

23歲男玩SUP溺斃！朋友錄影「開心變悲劇」　專家揭3奪命關鍵

機車「裝外送箱」被同學嘲笑！清寒妹崩潰：誰不希望漂亮乾淨

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀