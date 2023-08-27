一番賞遭爆「藏籤作弊」！公仔迷傻眼不敢玩 專家揭3招識破詐騙
近日知名YouTuber反骨男孩成員孫生與友人前往萬年大樓玩一番賞，採取包套的模式購買，結果當場抓包店家「藏籤作弊」的行為，讓時常有在觸及一番賞的公仔迷們感到非常驚訝，直言「不知道被騙了多少錢，以後不敢再玩了，直接用買的」。而孫生也訪問到專業的「智哥」以及臉書一番賞、gk現貨交易版主「可丰」來為大家識破這些店家詐騙伎倆。
記者張嘉哲/綜合報導
智哥表示，通常很多店家都會有A、B版，店家會先拆A版，然後去拆B版相對的大獎下來，這種東西就像印刷公版，他並不是看序號，序號只是拿來看這是不是混套而已，有一些店家可能第一套爆掉，他就會拆第二套下去混，那店家如果有先告知是混套，就看消費者要不要抽。
智哥建議，如果真的要玩一番賞的話還是去有代理的正版授權店家，授權店的話就是比較不能有這種小動作，不然授權就會被取消資格。不過智哥也說，即便有授權的店家，只要心裡有壞的念頭，還是都有可能會發生這樣的事情。也讓孫生表示「哇！這樣以後怎麼玩一番賞啊」。
而臉書一番賞、gk現貨交易版主「可丰」也教大家幾個辨別店家的模式，「櫃檯擺放非常滿、櫃檯做得很高，他都是從看不到的地方拿出籤盒，那大家知道他們這樣做是為什麼，都心知肚明」、「另外沒有一個大招牌以及在Google上找不到」這種店家通常都會出現一些問題。
可丰強調，「去的話一定要數籤，對應看獎單上面的數量對不對！選籤的時候要注意，他是不是有混籤，就是一番賞撕開以前會有一個序號，如果是不同的就是混籤，遇到爭議的時候，你當下一定要錄影，如果他沒有先告訴你他是混套，那他就是詐騙！」