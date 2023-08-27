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MLB／大谷翔平手傷後可能放棄投球　美媒提出5大可能走向

▲天使隊日籍二刀流好手大谷翔平，未來有可能放棄投球。（圖／美聯社／達志影像）
▲天使隊日籍二刀流好手大谷翔平，未來有可能放棄投球。（圖／美聯社／達志影像）

實習記者張維亨/綜合報導

大聯盟洛杉磯天使隊日籍「二刀流」好手大谷翔平日前右手肘內側副韌帶撕裂（UCL撕裂），導致未來的比賽都不能再上場投球，且賽季後可能要再一次進行TJ（韌帶重建）手術，《CBS SPORTS》對此分析了5項大谷未來可能的走向。

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大谷作為一名二刀流選手，能投擅打，投球的部分一直都是他獲得大合約的籌碼之一，今年賽季結束將成為自由球員的他，若失去投球能力，可能會對他的身價造成影響。

目前大谷傷勢狀況不明朗的情況下，《CBS SPORTS》指出，大谷未來最好的情況當然是一切不變，繼續當一名正常局數的先發投手，天使隊對於「投手大谷」也是非常保護，大谷生涯86場先發有33場是投5場休1場，有52場是休息6天以上，但顯然保守使用的策略無法為大谷的健康帶來最佳效果。

《CBS SPORTS》表示，大谷可以繼續當一名先發投手，但輪休天數將會拉得更久，先發過後的休息天數延長8-10天，希望能降低大谷的疲勞。

大谷未來第3種可能走向，《CBS SPORTS》表示，大谷可以轉型成為救援投手，就像大聯盟傳奇名人堂球星John Smoltz，以大谷的實力絕對可以扮演好救援投手的角色，成為救援投手也不用因為球數而節省體力，但也可能因為在短局數中大量催速球而更加影響健康。

《CBS SPORTS》還認為，大谷未來或許可以成為一名投球局較不長的「開局投手（假先發）」，可以有救援投手的工作量，同時又能待在先發輪值。

最壞的情況當然是大谷翔平停止投球，正式變成「純打者」，但《CBS SPORTS》認為這不可能會發生，因為這要取決於傷勢的嚴重性，是否需要手術，且實在很難想像大谷離開投手丘的日子，而這一切都必須等到休賽季所有答案才會揭曉。

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