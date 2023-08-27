核處理水入海　日本駐中國大使館警戒反日示威

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警方表示，福島縣內業者等人向警方、縣府及地方政府反映，這些國際電話已對他們帶來困擾，希望當局能想辦法處理。
警方也在8月26日晚間對福島縣民發布警示，內容包括不要接來路不明或未顯示來電的電話，及行動電話可設定拒接國際電話等。警方將跟地方政府等合作，持續進行必要調查。
位於北京的日本駐中國大使館表示，已有跟「核處理水」排放無關的日本國內個人及團體，相繼接到來自中國的騷擾電話。日本駐中國大使館已要求中國當局依法嚴正因應。
另外，考量到聚集多數現地僑民等日本人的安全，該大使館原定8月26日舉行的鋼琴演奏會也順延。
日本政府2012年將釣魚台列嶼「國有化」，在中國掀起一波反日示威活動，包括日資企業等在內都受害。
位於中國山東省青島的日本總領事館表示，8月24日發生中國人對青島的日本學校丟石頭的事件，並未造成校內設施及學童等受害，且犯嫌已被中國警方逮捕。
雖然目前尚未確認有因為「核處理水」排放入海引發嚴重糾紛或騷動，但日本駐中國大使館基於「無法排除可能發生無法預料事態」，已強化對反日示威活動等警戒，並呼籲當地日本僑民外出時非必要不要大聲說日語。
另外，針對日本將「核處理水」排放入海，中國政府已全面禁止日本產水產品進口。日本執政黨自民黨政務調查會長萩生田光一批評中國禁令說，不能不依科學根據僅憑政治意圖就停止進出口。
而原定8月28日啟程訪中的日本公明黨代表（黨主席）山口那津男，也確定將延後訪中行程。
中國方面向公明黨方面表達「鑒於日中關係狀況，目前並非（訪中）適當時機」，看似受到日本排放「核處理水」入海的影響。
面對中國態度，日本政府內部意見有憂慮也有堅持，因此，日方將持續向國際社會宣傳會基於科學根據安全排放「核處理水」，並再度透過各層級推動中國改變因應作為。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1120827