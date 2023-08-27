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侯友宜拋農業政見　卓冠廷諷：國民黨政策會有在幫忙？

▲侯友宜昨日拋出農業政策，對此卓冠廷稱有半數是農業部已經完成的既定政策，喊話朱立倫要國民黨政策會好好幫侯。（圖／記者葉政勳攝，2023.08.27）
▲侯友宜昨日拋出農業政策，對此卓冠廷稱有半數是農業部已經完成的既定政策，喊話朱立倫要國民黨政策會好好幫侯。（圖／記者葉政勳攝，2023.08.27）

記者陳威叡／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜昨日拋出農業政見，包括調高老農津貼、開放農業移工、銷售管道制度化並增加預警機制與水利會還給農民，對此民進黨發言人卓冠廷今（27）日在臉書表示，稱侯的農業政見已經不只草包了，根本是搞不清楚狀況，有半數是農業部已經完成的既定政策。不用等總統選完，就會實現，嘲諷稱「天呀，國民黨政策會真的有在幫忙侯嗎？」

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對於侯友宜所提出的農業政見，卓冠廷認為已經不只是草包了，根本是搞不清楚狀況，其中一半都是農業部已經完成的既定政策，不用等總統選完，就會實現。另提及4月侯所提出的農業改革就有一樣的問題，沒想到4個月過去，政策仍然超級大lag，「天呀，國民黨政策會真的有在幫忙侯嗎？」

首先侯友宜喊「調高老農津貼不低於8000元」，卓冠廷解釋，今年立法院總質詢，立委陳素月質詢昔農委會時，部長陳吉仲就承諾，明年1月按照消費者物價指數（CPI），調整後明年老農津貼就會超過8000元，為什麼侯友宜要提農業部已經在做的當政見？

卓冠廷說，更重要的是，到了在總統蔡英文執政時，農民福利體系三保一金（農民健康保險、農民職業災害保險、農業保險、農民退休儲金），才終於完整建立，真正系統性地照顧農民。

其次為「開放農業移工補足人力缺口」，卓冠廷指出，勞動部今年6月已經開放農業移工員額從6千人翻倍到1萬2千人，侯友宜難道都不知道？但解決缺工不能只靠國外移工，自動化機械化更重要，過去4年農業部補助70億元的農機具補助，這才能讓台灣農業往前走。

第三「銷售管道制度化，增加預警機制」，卓冠廷表示，銷售管道的發展永遠都是要做更多，舉個例子，光「冷鏈」建構馬政府8年都沒好好做，導致台灣農漁業對中國出口高度依賴。如今行政院已核定4年126億元農漁畜冷鏈計劃，「漁產品冷鏈物流體系」建置3座區域物流中心，提升水產品的加工冷鏈系統，計劃都在進行中，反觀侯政見具體要怎麼做？ 完全不清楚。

最後則是「水利會還給農民，回歸專業治理」，卓冠廷稱這一點很離譜，侯友宜口口聲聲說維護公務人員、相信公務人員，現在為了選票，好不容易改制為公家機關來治理的水利會，侯友宜竟然覺得不專業？

卓冠廷說，水利會在前總統李登輝時期就要改革，法案都過了，是國民黨內老農派反對才撤回來。在總統蔡英文與副總統賴清德任內協助下，這3年預計投入141億元建設農水路，包含因應氣候變遷的乾旱影響。水利會改制後最大的差別是，「政府更可以服務灌區外的農民與農地」，至今已多灌溉4萬5千公頃，明年可以擴大到8萬8千公頃。

卓冠廷質疑，侯友宜6月參訪南投大坪頂的百香果園，就是灌區外的農園，政府把水接過去了，做到了以前水利會非官派時期無法服務到的事，水利會升級公務機關，是政府為了讓國家農業走向更專業治理和發展，怎麼可以走回頭路？

最後卓冠廷說，好奇是不是只有自己才這麼認真看侯友宜的政見，但這不僅僅不符合一個國家領導人的水準，甚至連擔任地方首長的能力都令人懷疑。最後也呼籲國民黨主席朱立倫，要請國民黨政策會認真幫忙一下侯友宜，「讓這場選戰在政策辯論上的水準，能夠稍微好一點」。

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