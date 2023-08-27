張榮味從挺郭台銘轉「唯一支持侯友宜」？朱立倫：大家拭目以待
國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜今（27）日下午，與力挺鴻海創辦人郭台銘的前雲林縣長張榮味碰面餐敘。談到張榮味是否表達唯一支持侯友宜？餐敘後朱立倫受訪表示，張很清楚，唯有團結一致下架民進黨，大家拭目以待。
記者翁子竣／台北報導
侯友宜、朱立倫與雲林縣長張麗善今出席「雲林上場台灣更好挺侯大會」前，在張榮味親自邀請下前往餐敘。談到聚餐情形，朱立倫受訪指出，他們是老朋友相見，張榮味跟侯友宜也聊了很多，最重要是希望可團結一切可團結力量，「老縣長也有這樣的決心」，張也是很重要的團結助力，會發揮所有影響力團結所有力量。
媒體追問，張榮味是否表達唯一支持侯友宜？朱立倫說，過程中張榮味很清楚，唯有下架民進黨團結一致，「過程中他會變成我們團結助益，大家拭目以待。」
張麗善也說，大家有共識要以大局為重，不論民眾黨提名或國民黨提名候選人或加上郭台銘，一定要有共識政黨論替，真正下架民進黨，符合全台60%民眾期待。他認為，這路要有很多溝通協調用心良苦，會朝向這個目標前進，希望大家稍安勿躁，給予緩和的時間。
張麗善指出，這時是團結合作最好的時機，最重要是不要有個人己， 應該以成就大局為主，「成功不必在我，但成功一定要有我，要用這精神來下架民進黨。」