賴清德坦言不滿都更進度 允檢討「讓國人住得安全、安心」
民進黨總統參選人賴清德今（27）日出席不動產業後援會成立大會，他喊話不動產相關產業能給予協助，共同承諾讓台灣朝向更加公平、符合公益的房地產市場，另提及台灣屋齡30年以上的達400多萬戶，強調台灣一定要推動都更，首先讓住戶更住得更安全、更安心，第二是都更後環境更舒適，且台灣建築設計具水準，最後則是能夠帶動內需產業，讓各行各業都有工作做，他也坦言不滿意都更進度，這些都要一一檢討改進，讓大家願意參與都更。
記者陳威叡／台北報導
賴清德今日出席不動產業後援會成立大會，致詞提及食衣住行是民眾基本需求，有不動產相關產業的協助，政府才有辦法在住的方面盡盡大的力量，表示台灣社會對於房價高漲有不平的聲音，更是年輕人特別重視的議題，總統蔡英文同樣重視，透過政策並非要打擊房地產，而是要達到公平的目的。
賴清德也向不動產後援會喊話，希望能夠給予協助，讓台灣的房地產市場更公平並符合公益，來保障購買與販售的權益，總統蔡英文任內推動包括實價登錄2.0、房地合一稅2.0，就是不希望有短期炒作的機會。
賴清德也提及自己住宅三政策，包括會在8年任期內達成社會住宅、包租代管以及租金補貼總額100萬戶的目標，可望完全解決租屋需求的問題。
關於都是更新，賴清德表示，台灣屋齡超過30年房子超過400多萬戶，國內一定要推動都更，首先讓住戶更住得更安全、更安心，第二是都更後環境更舒適，且台灣建築設計具水準，最後則是能夠帶動內需產業，讓各行各業都有工作做。
賴清德也坦言，並不滿意這幾年來都更的進度，市場上也幾個問題，例如並不是每個案子都有辦法一坪換一坪，住戶不願意接受坪數變小，加上營造公司也要分，導致都更變得很困難，強調「所有的問題，都要一一來檢討改進，更可提及一些「進步性」的要求，例如給予更高的容積獎勵，讓大家願意參與都更。