讚太陽花學運領袖具三特質　賴清德喊「新店需要曾柏瑜！」

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賴清德說，太平宮除了是在地重要的信仰中心，也是公益的化身，無論是弱勢團體或清寒家庭等，太平宮團隊都義不容辭扶貧濟弱。在此刻台灣普遍缺血的時候，太平宮也舉辦捐血活動，邀請鄉親共襄盛舉，今天目標更是希望募集超過2000袋以上全血，賴清德說，鄉親捲起袖子捐出熱血的善舉令人感動，更體現台灣是非常棒的社會。
賴清德提到曾柏瑜時，也特別強調，曾柏瑜有三大身分，足證她是非常傑出、優秀，並且對台灣這塊土地充滿深厚感情的新生代人才，需要大家一起鼎力支持。第一，曾柏瑜在2016年成立新北市在地深蹲協會，關注在地交通、文化、歷史、育幼相關議題，同時也推動居家老年長照工作、設立關懷據點等，由此可見，曾柏瑜與在地連結非常深刻，是真正關心新店、照顧新店的新世代青年。
第二是在地認真耕耘，也捍衛台灣自由民主價值。賴清德說，曾柏瑜是台灣民主實驗室的副執行長，主要針對中國對台灣發動的各項錯假消息，進行研究、澄清與倡議，希望保護台灣人民不至於受到中國假消息的影響。曾柏瑜為守護台灣自由民主精神，站在第一線推動這項工作，立意良善，充滿理想性，值得肯定與欽佩。
第三為具有國際視野的學運世代。賴清德指出，曾柏瑜除了是太陽花學運領袖之一，也關心台灣的前途，並深具國際視野。包括曾柏瑜最近受邀去美國舊金山、亞特蘭大、休士頓等地演講，討論台灣在未來印太區域中的關鍵角色。強調新店地區已經由同一個人擔任立委許久，新店的進步卻有限，新店地區需要新生代建設，台灣需要年輕人接力守護，希望大家全力支持曾柏瑜，「新店需要曾柏瑜！」