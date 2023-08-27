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讚太陽花學運領袖具三特質　賴清德喊「新店需要曾柏瑜！」

▲賴清德誇讚曾柏瑜具備三大特質，優秀的新生代期盼鄉親鼎力支持。（圖／賴清德競辦提供）
▲賴清德誇讚曾柏瑜具備三大特質，優秀的新生代期盼鄉親鼎力支持。（圖／賴清德競辦提供）

記者陳威叡／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（27）日前往陳外科醫院參訪與新店太平宮參香，祈求台灣國泰民安、風調雨順。致詞時也特別提及陪同的立委參選人曾柏瑜，說明曾三大身分包括新北市在地深蹲協會發起人、台灣民主實驗室副執行長，也曾經是太陽花學運領袖之一，且曾柏瑜不僅在地認真耕耘、具有國際視野，更是捍衛台灣自由民主精神、優秀的新生代，期盼鄉親鼎力支持。

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賴清德今日在太平宮董事長黃朝安、立委參選人曾柏瑜、新北市議員陳永福、陳乃瑜與多位黨公職、在地里長陪同下參香，賴清德致詞時首先向由董事長黃朝安率領的新店太平宮團隊，以及今日參與捐血活動的鄉親表示最深的敬意。

賴清德說，太平宮除了是在地重要的信仰中心，也是公益的化身，無論是弱勢團體或清寒家庭等，太平宮團隊都義不容辭扶貧濟弱。在此刻台灣普遍缺血的時候，太平宮也舉辦捐血活動，邀請鄉親共襄盛舉，今天目標更是希望募集超過2000袋以上全血，賴清德說，鄉親捲起袖子捐出熱血的善舉令人感動，更體現台灣是非常棒的社會。

賴清德提到曾柏瑜時，也特別強調，曾柏瑜有三大身分，足證她是非常傑出、優秀，並且對台灣這塊土地充滿深厚感情的新生代人才，需要大家一起鼎力支持。第一，曾柏瑜在2016年成立新北市在地深蹲協會，關注在地交通、文化、歷史、育幼相關議題，同時也推動居家老年長照工作、設立關懷據點等，由此可見，曾柏瑜與在地連結非常深刻，是真正關心新店、照顧新店的新世代青年。

第二是在地認真耕耘，也捍衛台灣自由民主價值。賴清德說，曾柏瑜是台灣民主實驗室的副執行長，主要針對中國對台灣發動的各項錯假消息，進行研究、澄清與倡議，希望保護台灣人民不至於受到中國假消息的影響。曾柏瑜為守護台灣自由民主精神，站在第一線推動這項工作，立意良善，充滿理想性，值得肯定與欽佩。

第三為具有國際視野的學運世代。賴清德指出，曾柏瑜除了是太陽花學運領袖之一，也關心台灣的前途，並深具國際視野。包括曾柏瑜最近受邀去美國舊金山、亞特蘭大、休士頓等地演講，討論台灣在未來印太區域中的關鍵角色。強調新店地區已經由同一個人擔任立委許久，新店的進步卻有限，新店地區需要新生代建設，台灣需要年輕人接力守護，希望大家全力支持曾柏瑜，「新店需要曾柏瑜！」

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