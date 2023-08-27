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喊話「自己的國家自己救」　郭台銘高呼：我將燃燒自己照亮台灣

▲郭台銘今赴新竹「反貪腐、反暴政，827站出來」活動，他致詞高呼「沒有台灣就沒有郭台銘，我將燃燒自己照亮台灣」。（圖／朱永強攝）
▲郭台銘今赴新竹「反貪腐、反暴政，827站出來」活動，他致詞高呼「沒有台灣就沒有郭台銘，我將燃燒自己照亮台灣」。（圖／朱永強攝）

記者翁子竣／台北報導

鴻海創辦人郭台銘獨立參選風聲不斷，並於今（27）日出席在野大聯盟舉辦「反貪腐、反暴政，827站出來」活動，新竹市議會議長許修瑞、前衛生署長楊志良也應邀出席。郭台銘致詞表示，他對台灣充滿感恩的心，「沒有台灣就沒有郭台銘，我將燃燒自己照亮台灣」。此外，被現場主持人問到，是否會支持國民黨立委鄭正鈐？郭也強調，不是他不支持，而是國民黨不讓他支持，只要國民黨同意他全都會支持。

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郭台銘今下午出席「反貪腐、反暴政，827站出來」活動指出，新竹不只是台灣的新竹，更是世界的新竹，過去幾個世紀以來，人類經過很多技術進步與社會改革，但現在卻正在經歷社會劇烈轉變，比過去六個世紀還要劇烈，往後30年AI革命將會帶動面對全世界生活改變，隨著人工智慧崛起，人類角色、願景與成就等定義都在快速改變，而世界的大改變舊是新竹領軍的科技產業與半導體，應為新竹人感到驕傲。

郭台銘痛批，民進黨政府一再挑釁，又不承認中華民國，民進黨總統參選人賴清德說可當作既定事實，「這就是一個借殼上市」，台灣要如何自保？除了軍備要備戰，但也絕對不會避戰。

談到產業未來，郭台銘說，他心上有一個很清楚的未來藍圖，AI人工智慧、AI智慧醫療是轉型目標，但不要因為有新的就忘了舊的，新竹半導體產業更是需要傾力守護與呵護，「這是我們手中既有的世界瑰寶。」

郭台銘強調，新竹是他熟悉的地方，也是他很多好朋友工作、創業的地方，在這裡有將近50年歷練，深知台灣各項產業優勢，也充分理解政府處理不到之處及細節，他有豐富國際視野，深知人工智慧新世代，台灣如何延續新竹驕傲，如何轉型成全世界一種的關鍵角色。

「面對產業升級種種課題，請問檯面上有誰有這樣的經驗與國際關係？」郭台銘直言，他沒有政黨包袱也沒有政治包袱，願意責無旁貸用畢生經驗，共同面對台灣關鍵轉型時刻。

此外，針對低收問題，郭台銘也說，台灣應對低收標準從現在1%提升到日本、韓國標準，並使憂鬱患者自殺、自殘青少年，每年獲得至少三次心理諮商，比照醫療貢獻獎，辦理心理諮商師社會工作獎，鼓勵優良人員。

郭台銘直言，要比照前總統馬英九政府早期，配合世界潮流將移轉稅逐步提高，營利所得稅一同，而薪資稅進一步調降，減少貧富差距，並關注青少年心理諮商，提供心理諮商社會福利資源，給各福利團體減少自殺、自傷，另邀請各界成立智囊團，解決社區缺藥問題，新冠肺炎造成不良事件訴諸無門，建立癌症病人求生之路，營造幸福國家。

最後，郭台銘表示，對台灣他充滿感恩的心，「沒有台灣就沒有郭台銘，我將燃燒自己照亮台灣，我將貢獻自己的全部精力，傾力投資於台灣和平、繁榮與青年，自己的國家自己救」，不分黨派一起下架推翻貪瀆無能的民進黨。

有趣的是，現場主持人詢問，新竹的國民黨立委參選，是否願意支持？郭台銘回應，他當然支持，國民黨立委候選人不是他不支持，而是國民黨不讓他支持，「只要國民黨同意，我全部都支持」。不過，鄭正鈐則因公務行程關係，並沒有來到現場。


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