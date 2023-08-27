畢業13年沒工作過！日男當「小白臉」寄居女友家　親曝吃軟飯秘訣

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Fumi君透露，雖然自己也會靠寫文章等方式賺些零花錢，但基本上不論是跟女友出國旅行、吃飯，都是由女友掏錢。Fumi君表示，與其把時間浪費在和同事、陌生人身上，他更願意和女友、家人以及朋友們在一起。Fumi君表示，「我不認為不出去賺錢，為伴侶做家務或者其他的事情是有損尊嚴的。」他從小就討厭社會類的工作，簡單的生活圈，和特定的幾個人交道，讓他更安心。
Fumi君過去曾換了6任女友，分手原因是他被求婚了，但Fumi君認為「吃軟飯」是一種讓他感到舒服的生活方式，過去他曾為此找了200個「候選」，在經過篩選之後，才會鎖定自己的「飯票」。但想當「專業軟飯男」其實並不容易，節目24小時跟拍Fumi君，一窺他的「軟飯男守則」。
每天早上7點，Fumi君已經起床並且穿上圍裙，為女友準備早飯和便當，並在適當的時間叫醒女友，他表示，女友起床後會玩手機，在梳洗、化妝後，看到滿桌的早餐，心情也愉快不少。Fumi君不僅主動為女友準備三餐，還常常鑽研廚藝，甚至會貼心的研究烹調低熱量的食物，幫助女友維持身材。
除了為女友準備三餐、用心鑽研新菜式，Fumi君更每日接送女友，跟女友吃過早餐後就會送女友到車站上班。當女友下班，Fumi君也會去車站接她，既有儀式感又有安全感。
而在女友上班的時間，Fumi君就在家中打點家務，包括洗衣、洗碗以及掃廁所，將家中清掃得乾乾淨淨。他表示自己會從日常觀察女友，並從她聊天對話中了解女友的生活細節，融入她的生活。
不僅是家中環境，他還會當女朋友的心情垃圾桶。女友下班後，一起吃飯的時候，他會聆聽女友工作上的不如意，並且給予適切的安慰和鼓勵，一方面既為女友減壓，另一方面亦能為女友分憂。
雖然說是「小白臉」，但Fumi君也不會主動要求女友送禮物，甚至曾經女友送遊戲機，還拒絕了20次。而Fumi君雖然沒有正職工作，但他偶爾會用自己寫文章等方式賺到的零花錢，不定期買冰淇淋等小禮物，藉此製造驚喜、討女友開心，讓她感到新鮮感。
Fumi君作為「專業軟飯男」，也十分注意身材管理，一有時間，他就會去海邊跑步、游泳、潛水，堅持運動。運動完，就在海邊的咖啡館，享受一個人的下午時光。晚上與女友吃完飯後，睡前還會幫她按摩放鬆，接著抱著女友慢慢哄她入睡，可說是生活的每一分鐘週得充分運用。
Fumi君坦言他認為自己不出門工作，可能不能算是個「好男人」，過去也曾被人罵過是寄生蟲，社會敗類，但他相信自己絕對是一個「好丈夫」，而他也不在意社會眼光，甚至還出版了《寄生13年的逃避幸福論》（超プロヒモ理論：浮いた家賃は1000万、寄生生活13年の逃げきり幸福論），分享親身經驗。
不少網友認為，雖然說Fumi君是「吃軟飯」，但他在家中已經充當了家政夫、心理治療師、按摩師等角色，「這軟飯就該他吃」、「已經是家庭主夫了，不負擔家裡開銷反而是白讓Fumi君勞動了」。