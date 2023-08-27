楊志良稱「家暴因無法修理蔡英文」 鄭運鵬轟：正當化家暴
鴻海創辦人郭台銘今（27）日舉辦「主流民意大聯盟」造勢活動時，邀請馬政府時期衛生署前署長楊志良站台致詞，未料其卻語出驚人稱，台灣社會家暴、輕生等負面新聞頻傳，是因民眾無法修理總統蔡英文。對此民進黨立委鄭運鵬痛批，楊言論必須被譴責，因提供一個莫名其妙理由讓家暴正當化，具備醫學背景更形非常混蛋；范雲也砲轟，民主制度給爛蘋果們太多機會，有錢有權就能任性傷害弱勢群體。
記者陳威叡／台北報導
楊志良今日出席郭台銘造勢活動並致詞，未料卻語出驚人稱，當今台灣社會家暴、輕生等負面新聞頻傳，都是因為民眾沒辦法修理總統蔡英文。對此鄭運鵬說，楊志良的必須被譴責，不必在於政治立場，而在於他提供了一個莫名其妙理由讓家暴正當化，具醫學背景承認衛生署長的楊志良，更形非常混蛋。
鄭運鵬說， 若哪天出現一個家暴案例就用他的說法，就要楊志良出來解釋；如果沒有一個家暴是他的說法，那楊志良是在煽動什麼？
范雲也質疑，主流民意大聯盟其實是仇女消費家暴大聯盟？家庭暴力不應該作為政治口水操作，認為楊志良發言嚴重傷害家暴受害者，以政治操弄家暴行為人，更是踐踏台灣過去數十年來婦女團體在家庭暴力防治的倡議與努力。
范雲表示，一個馬英九總統時期的衛生署長任意將家庭暴力作為政治口水內容，對照他即將協助的郭台銘種種言行，只能說民主制度給爛蘋果們太多機會，有錢有權就能任性傷害弱勢群體，「楊志良，請你立刻跟家暴受害人道歉！」