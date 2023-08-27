江宏傑福原愛官司還沒完！斥資百萬球館「暫停營運」認了財務問題
台灣桌球國手江宏傑，日前才宣布和前妻福原愛進行官司，鬧得沸沸揚揚。怎料，江宏傑2022年4月與友人合作投資，斥資百萬的「ONWARD乒乓吧」球館，於今（28）日稍早正式發出公告，因內部營運與財務問題，將於今日起暫停營運。對此，江宏傑向《NOWnews今日新聞》證實此事，「球館目前暫時關閉，後續會員相關權益會盡快公告。」
記者詹鎰睿/綜合報導
「ONWARD乒乓吧」官方臉書今日晚間發出聲明指出，「本公司無限創造桌球館有限公司（ONWARD TT）因於內部營運與財務問題，2023/8/28（一）起暫停營運，暫停期間內部股東協商後，再另行公告。如有任何相關問題請洽官網或是粉絲頁私訊。」
據了解，這間位在南港區的「ONWARD乒乓吧」，是由江宏傑與友人共同投資、並斥資百萬所打造的桌球館，籌備近1年多的時間，希望能回歸初心，實現推廣桌球的夢想，當時江宏傑因為《全明星》關係，人氣水漲船高，再加上演藝圈人脈甚廣，開幕記者會上還邀請許多好友共襄盛舉，為他站台力挺。如今卻傳出財務問題暫停營業，也讓外界揣測，是否因為與福原愛打官司所導致。對此，江宏傑向《NOWnews今日新聞》表示：「球館目前暫時關閉，後續會員相關權益會盡快公告。」