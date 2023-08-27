2023「Just FUN新北」街頭文化節落幕！侯友宜市長現身府中同樂
新北市文化局自8月19日起連續兩個週末，於府中舉辦2023「Just FUN 新北」街頭文化節，今（27）日為活動最後一日，侯友宜市長也現身同樂，並且為現場表演街舞的學生送上消暑冰品。2023年除延續辦理「MADSTREET狂熱街頭」饒舌比賽、「墨路行者」國際塗鴉大賽及「新北Fun街頭」街舞大賽3大賽事外，今年更規劃一系列豐富好玩的現場體驗活動，是暑假新北最大的街頭派對。
記者鍾怡婷/綜合報導
2023「Just FUN 新北」街頭文化節為府中雙城帶來年輕活力，並活絡在地發展，今（27）日活動最後一日，市長侯友宜也來到府中廣場，除了登上嘻哈演唱會舞台外，更與現場民眾開心互動，先是拿起手機與現場民眾親民自拍，隨後移步至街舞體驗區，觀看南強工商街舞團的精彩表演，並且為用心表演的學生送上消暑冰棒。
市長侯友宜表示，街頭文化節雖然還是個很年輕的品牌活動，仍可看出新北市致力推廣潮流文化及街頭藝術的決心，他也承諾「不論明年市長在哪裡，還是會為大家搭起街舞、塗鴉、饒舌的舞台」。
「Just FUN 新北」街頭文化節，依饒舌、塗鴉、街藝及街舞分區規劃主題活動，今年除了延續嘻哈演唱會、街頭藝術展演、噴漆塗鴉體驗、美市街頭創意市集外，更加入DJ刷碟、科技塗鴉、街頭滑板、街舞課程等新的體驗活動，讓民眾親身感受街頭文化的樂趣及魅力，希望持續鼓勵街頭文化在新北市深耕茁壯。
2023年新北市截至目前為止，已協助累計超過2100位街頭藝人完成登記、提供121處展演空間及超過250個展演點位，並結合市府活動展演及辦理街頭藝術工作坊課程等；此外，也完成9處FUN舞空間，辦理一系列街舞推廣體驗活動，同時在板橋地區設立塗鴉示範區，要讓街頭藝術持續傳承發揚。