威廉波特少棒／台灣大谷范宸竣飆9K又開轟！桃園龜山連2年季軍
由美國世界少棒聯盟（Little League Baseball） 所舉辦的第76屆世界少棒錦標賽，又稱為世界少棒大賽（Little League World Series）。今（28）日在美國威廉波特（Williamsport）舉行，代表台灣的桃園市龜山國小少棒隊以10:0擊敗美國南西分隊，勇奪這屆賽事第三名，連續2年都奪下季軍，「台灣大谷」范宸竣也主投4局狂飆9次三振還開轟，表現優異。
記者吳政紘/綜合報導
中華隊連2年在這項賽事的國際組冠軍戰遇到來自古拉索首府威廉城（Willemstad）的帕包少棒隊（PabaoLL），結果都是落敗收場，去年台北市福林國小少棒隊代表亞太區出征，也是一路3連勝後在國際組冠軍戰以0:1輸給古拉索，最終奪得季軍，今年桃園龜山也是不敵古拉索，最後在季軍戰贏球。
桃園龜山國小此役派出范宸竣先發，他超過80公里的球速，換算大聯盟球速約為170公里以上，被稱為是「台灣大谷」，加上他喜歡大谷，打擊也很厲害，「二刀流」表現亮眼。
首局龜山國小就發揮打擊實力，范宸竣敲出左外野安打先馳得點，美國德州此時發生捕逸，葉青翰中外野安打、林緯宏一棒轟出三壘安打，龜山單局先攻下5分，到了3局下，龜山范宸竣開轟，加上陳鎧笙二壘安打在內一舉再添5分，拉開比分差距。
范宸竣主投4局狂飆9次三振，被打4隻零星安打，拿下勝投，也代表台灣，拿下季軍。