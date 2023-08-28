格鬥／館長二弟子李育昇拳上後人氣更旺　擂台上席捲8連勝

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李育昇剛結束亞錦賽征戰，也從亞錦賽中學到「想辦法先求穩」，他指出，「以前會急著想要終結對手，這次就想著穩一點穩一點。」在這次比賽期間，李育昇也發現到自己的站立技並不輸給對方，直言，「對自己蠻開心的！」
另外，「泰拳女坦克」蔡育瑄於本場比賽險勝來自香港的泰拳好手葉穎恩，蔡育瑄透露這是她首次在WOTD-ETD鐵籠搏擊獲勝，指出葉穎恩跟以往遇到的對手包含技術、打法都不太一樣，並表示這次有為了比賽特別調整節奏，加強自己的踢拳。
葉穎恩則點出蔡育瑄的水準很高，並且透露當時知道蔡育瑄的外號是「女坦克」就很想挑戰她，但真的交手後，才發現蔡育瑄的力量比想像中強很多，直言她的「女坦克」外號名不虛傳！
畢業於台大的李瑩祺，則是台大技擊散打社的創辦人，目前參加四屆WOTD-ETD鐵籠搏擊全都獲勝，她透露是在上週才突然接到通知要參賽，雖然備賽時間短，仍被教練勸說成功參賽，並馬上將體重降到符合規定。
李瑩祺平時正職是矯正學校的體育老師，她很感謝所屬道館「Fight Station 技擊站」的栽培與幫助，平時都用課餘時間訓練，她直言因為打格鬥是她的興趣，「訓練再怎麼辛苦我也都很願意投入！」