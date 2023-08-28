格鬥／生涯首次職業賽就TKO勝！林禾順痛宰香港選手、夢境成現實
全台最大格鬥賽事WOTD-ETD 在台北體育館上演頂尖對決，其中血脈噴張的格鬥王職業MMA賽事，台灣林禾順率先亮相，對手是英籍香港選手「元朗小鳳凰」黃華卓，雙方開賽都試圖用擅長的技術壓制對手，最後林禾順技高一籌，用精湛地柔術和地面控制，僅用了2回合就拿下勝利，生涯首度TKO勝就出現在職業賽，價值連城。
記者廖聿偉/台北報導
經歷逾10年業餘生涯的磨練，林禾順挾著WOTD十連勝的氣勢轉戰職業賽，初出茅廬就用TKO拿下首勝，他直呼，美夢成真！成為職業選手已經不是夢想，而是現實，能昂首跟別人說，「我是職業格鬥選手！」
林禾順說，「其實我心理素質沒有很強大！賽前我緊張到想哭，甚至有噁心、想吐的感覺。這場比賽對我而言意義重大，沒想過能以TKO奪勝。」
談到這場比賽的策略，林禾順表示，賽前有看過對手的影片，也擬定策略反擊。最後將對手打倒在地，看到黃華卓頭已經開始晃動，就知道有機會能獲勝。
為何會接觸格鬥？林禾順透露，「當初覺得生活很無趣，想要接觸運動，之後在朋友介紹下踏入格鬥大門，意外開啟人生新篇章。雖然曾經歷低潮想放棄，但最終仍割捨不下心中的最愛；如今成為職業選手，這樣的畫面已經從夢境中搬到現實。」