MLB／張育成又開轟！紅襪小聯盟3A雙安打擊火燙 打擊率升到3成70
美國職業棒球大聯盟（MLB)波士頓紅襪隊所屬小聯盟3A(Worcester Red Sox)今（28）日出戰國民隊3A羅徹斯特紅翼 (Rochester Red Wings)，台灣好手張育成代表紅襪出賽，單場4打數2安打，包括一發全壘打、二壘安打，打擊率升到3成70，8月累積4場雙安比賽，紅襪3A最終以12:1大勝。
記者吳政紘/綜合報導
這場比賽張育成首打席就敲出二壘安打為球隊先馳得點，之後在8局上又敲出右外野全壘打，連續3場雙安，最近3場累積8安，打擊率飆升到3成70。
張育成在2013年展開旅美生涯， 2019年6月29日正式升上大聯盟，成為台灣第16位進入大聯盟的球員。其生涯在大聯盟總計出賽235場，打擊率2成04，敲出20發全壘打，為大聯盟出賽場次和全壘打數最多的臺灣球員。
而他在今年開季前打經典賽為台灣效力，讓不少球迷認識他的招牌手勢，以及奮鬥的故事，張育成提到旅美生涯的孤獨，也不禁流下動人的淚水。
張育成昨天才單場雙安，8月累積4場雙安，沒想到今天更是直接開轟，又再度敲雙安，打擊率狂飆3成70，紅襪在8月9日將陣中明星游擊手「故事哥」Trevor Story從傷兵名單中移出，同時將台灣好手張育成給指定讓渡（DFA），而他也回到小聯盟打拚。