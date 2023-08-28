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宣布獨立參選！郭台銘喊「超越新加坡」：不讓台灣變成烏克蘭

▲鴻海集團創辦人郭台銘今天宣布獨立參選。（圖／記者葉政勳攝，2023.08.28）
▲鴻海集團創辦人郭台銘今天宣布獨立參選。（圖／記者葉政勳攝，2023.08.28）

記者林怡昕／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘近日密集舉辦「主流民意大聯盟」造勢活動，要為獨立參選鋪路，昨晚也傳出，要在今（28）日宣布爭取獨立連署參選總統，郭台銘今天上午正式宣布，要爭取獨立連署參選總統，更提及台灣絕對不能成為烏克蘭，郭強調，給他四年的時間，他會發展科技和經濟，讓台灣在20年內超越新加坡

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郭台銘23日前往金門發表和平倡議，但仍未宣布獨立參選，不過，郭近日在造勢場合曾一度脫口「我出來選」，獨立參選箭在弦上，郭台銘今天上午10時在張榮發基金會，舉辦「主流民意大聯盟」記者會，記者會開始先是播放一段影片，痛批政府無視低薪、兩岸狀況。

「今天要鄭重報告，將以總統選人身份，投入2024總統大選」郭台銘說，在創業路上，過去在科技產業持續打拼，大多數的時間與政治沒有直接關係，沒動過執政的念頭，不過七年多來，看台灣政經局勢，不管是經濟國防外交，逐漸從過往的興盛走到懸崖邊，「懸崖落馬將墜入無法回頭的深淵，我們必須下架民進黨」。

郭台銘說，面對台海與中美關係的兵凶戰危，台灣絕對不能成為烏克蘭，也絕對不會讓台灣成為下一個烏克蘭，他懇請台灣人民給他四年的時間，「我保證，我會為台海帶來未來五十年的和平，奠定兩岸最深厚的互信根基」。

郭台銘指出，台灣經濟狀況急速衰退，根據行政院主計處最新預估，今年經濟成長率將下修至1.95％，全年「保二」無望，郭表示，自己懂財經並擁有經營能力，他保證有能力，讓台灣從明年起會計年度的經濟成長率，超過一倍，「給我四年的時間，我會發展科技和經濟，讓台灣在20年內超越新加坡」，成為亞洲人均GDP最高的「亞洲首富」，給我四年的時間，一定會建構完整的興利除弊制度，打造最廉能的政府。

「新加坡能，台灣一定也能」，郭台銘認為，這場選舉，必須要把國家拉回和平繁榮的道路上，百工百業才能安心發展，民眾生活才能安居樂業。

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