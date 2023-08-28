拋在野建構「非綠聯合競選平台」　郭台銘喊：我參選是為推進整合

我是廣告 請繼續往下閱讀
郭台銘說，民進黨執政七年多來，對外把台灣帶向戰爭威脅，對內國政方針充滿各種錯誤，無法解決台灣產業發展與人民生活困境，掌控媒體以網軍治國，如此傲慢跋扈，人民已忍無可忍，去年大選多數民意已經清楚表達強烈疑慮、不滿。
郭台銘直言，這次總統大選一定要下架貪瀆無能的民進黨，「方能實現政權輪替的民主真諦，方能讓中華民國未來重新走回正軌」，基於對台灣政經局勢的憂心，更基於對台灣民主社會的信念，過去幾個月他一直努力號召在野陣營團結整合，唯有整合才能達成目標。
話鋒一轉，郭台銘直呼，台灣人都知道只有主流民意大團結，才能實現理想與目標，遺憾的是，過去三個多月來，在野力量仍然各有計算，「整合工作完全沒進展」，這就是為何他7月底提出主流民意大聯盟倡議，因為只有推出一組最強候選人，才能在大選中勝出，這段時間看不到針對國家願景、公共政策有實質討論，特別是兩岸和平、國際關係、經濟發展與科技升級，這些攸關台灣未來前途的決定性方針，至今仍流於空洞陳述。
郭台銘說，他將全面展開連署取得參選資格，代表主流民意欲整合藍、白兩黨，堅信民意永遠大於黨意、公利永遠大於私利，這次連署不僅表示支持他個人，更是支持多數人民期盼的改變，支持重要公共政策的討論，支持台灣繼續前進的力量。
郭台銘強調，他的參選就是要推進在野整合，「參選是為了整合，整合才能勝選」，過去這段時間他勤跑基層、傾聽民意，從南到北、從東到西，握過數萬雙勤樸的雙手，看到數十萬渴望改變眼神，基層民眾希望他挺身而出，扮演主導改變的角色，讓陷入僵局的在野力量啟動整合，重現生機。
此外，郭台銘也說，要透過主流民意大聯盟的平台，在野陣營的各候選人可共同商議出最適當的整合方式，找出符合人民期待的候選人。
郭台銘指出，主流民意大聯盟是一個凝聚共識的機制，大家一起建構「非綠聯合競選平台」，既競爭又合作，針對目前台灣產業發展的困境，以及人民生活所面對的問題，找出實質的解決方案，提出最好的國家政策，一起面對，共同回應主流民意的期盼。
最後，郭台銘表示，在野不整合，便宜民進黨總統參選人賴清德，他本來沒必要選，但他所代表的中間聲音卻不能缺席；期許自己能成為團結的最大公約數，也將繼續邀請在野陣營其他兩位候選人，「一起坐下來，你喝咖啡，我喝奶茶，一起好好商談國家大事。」
更多「郭台銘參選總統」相關新聞。