輝達財報亮眼、AI股卻翻黑！分析師示警：未見可持續獲利商業模式

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回顧輝達自2022年起的火箭式成長歷程，去年四季財報公佈的營收依序為83億、67億、59億、60億美元，到了今年第一、第二季，大幅成長至72億、135億美元，外媒報導更指出，此次令人瞠目結舌的預測，可能還不是輝達的巔峰，看旺2024年強勁訂單。
在市場也一片看好下，國際分析師郭明錤卻大潑冷水，他表示，自己所交流的投資人中，根據對輝達的CoWoS出貨量與付款條件的假設，部分期待其能提出對第三季營收165至175億美元的預期。
所以當媒體報導輝達的財測擊敗市場共識時，對這些投資人來說，其實是低於預期的。
從基本面看， 輝達的CoWoS第四季出貨季營收成長率（QoQ）增速將顯著放緩至約持平，「我相信至少對部分短期交易者來說，這不是一個正向訊號，特別是股價已經漲多時。」
他指出，另一個影響AI股價的短期因素，是在ChatGPT流量顯著下滑時，並沒有同時看到證明可持續獲利的AI服務商業模式。除了輝達AI晶片的出貨量之外，這個議題對AI股票的影響力在可見的未來將會逐漸增加。
預期短期內可能會有更多投資人從股價已經漲多的AI供應鏈股票獲利了結，但因AI正向趨勢仍在，加上投資人可能也沒有太多其他更好的產業之投資選擇，故投資人仍積極尋找股價上尚未反映AI正向趨勢的受惠者。