獨立參選有跟柯文哲、朱立倫談？郭台銘：和侯有直接溝通的管道
鴻海集團創辦人郭台銘今（28）日宣布爭取獨立連署參選總統，有媒體詢問，郭台銘是否曾與在野陣營國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲事先談過，對此，郭台銘回應，和柯的溝通管道是暢通的，這點從他嘴巴證實，比自己講出來要好，至於國民黨，和侯友宜之間已經有直接溝通的管道。
記者林怡昕／台北報導
郭台銘今天上午10時在張榮發基金會，舉辦「主流民意大聯盟」記者會，宣布爭取獨立連署參選總統，會後接受媒體聯訪時，被問及是否有和侯柯談過嗎？郭台銘回應，「柯文哲講過，我們的溝通管道是暢通的」，這點從他嘴巴證實，自己講出來要好，至於國民黨，和侯友宜之間已經有直接溝通的管道。
至於517國民黨宣布徵召侯友宜參選時，郭台銘曾表態支持侯友宜，現在卻獨立參選，外界質疑其信用問題？郭台銘說，自己表態獨立參選後，曾邀請侯友宜、柯文哲邀請喝奶茶，「目前藍白兩黨都釋出善意，讓整合已經展露契機」，會繼續推動、積極推動，他也說，想當初在買BNT疫苗時，剛開始也是困難重重，但在全體人民期待下，讓不可能成為可能。
郭台銘說，他秉持相同信念，推動在野整合，相信這次要選總統的人，絕對不能背離主流民意，主流民意目前是要下架民進黨，但在野藍白候選人民調低迷，士氣低落，不見整合跡象，人民焦慮失望，自己才會站在主流民意大聯盟的立場，推動整合贏得勝選。