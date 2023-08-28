參選恐遭中共沒收鴻海財產報復 郭台銘豪氣喊「Yes Do It！」
鴻海集團創辦人郭台銘今（28）正式宣布將投入2024總統大選，喊出「50年台海和平」、「經濟成長率超過1倍」等目標。會後路透社記者提問，若是參選惹怒中國政權，慘遭沒收鴻海在陸資產怎麼辦？郭台銘霸氣回應「Yes！Do It！」強調若犧牲他個人財產，可換得中共不打台灣，他願意讓其財產發揮價值。
記者徐銘穗/綜合報導
路透社記者針對鴻海在陸設廠投資，是否擔心會被中國政權報復？要怎麼扛駐中國壓力？郭台銘先說自己已找好接班人，這4年來沒管過公司一件事。他說：「如果中共說『你不聽話』，要沒收鴻海財產，我會說『Yes！Do It！』。」強調若能犧牲個人財產，換得台海安全穩頂，他願意讓個人財產發揮安定和平的功能。
但郭台銘強調，他不能聽從中國政權的指派，疾呼「從來不受共產黨控制」，並稱「你來打我，沒收我的財產，我自己現在去教小學、教幼稚班還可養起我自己！」
不過他也澄清，個人在中國大陸沒有一分一毛的財產 包括土地跟房地產，全是過去鴻海投資，鴻海所擁有，也沒有和任何中國公司合資，只是海外的投資，完全是鴻海的資產，若中共沒收鴻海財產，「不是針對我個人，是沒收將近100萬股東的心血」。