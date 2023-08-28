郭台銘宣布參選總統！最新「四腳督民調」曝光 他目前墊底
鴻海創辦人郭台銘今（28）日上午舉行「主流民意大聯盟記者會」，正式宣佈參選總統，也讓2024總統大選形成「四腳督」的情況。然而根據目前最新統計的民調當中，如果是四腳督的情況，郭台銘目前的民調還不樂觀，都是墊底的狀態。
記者張嘉哲/綜合報導
根據《菱傳媒》委託皮爾森數據進行的「2024總統大選」網路民意調查結果顯示，在四腳督選戰當中，民進黨參選人賴清德支持度40.56%、民眾黨參選人柯文哲23.13%、國民黨參選人侯友宜22.16%，至於郭台銘則從上月的9.22%，本月只剩8.96%。
另外根據《美麗島電子報》進行第26波的調查時間為8月21日至23日，成功完訪1282人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.7%，若鴻海創辦人郭台銘加入選戰，形成四腳督局勢，賴清德支持度則為39.1％、柯文哲17.7%、侯友宜16.3%、郭台銘12%。
《美麗島電子報》董事長吳子嘉也分析，如果選戰演變成四腳督，「侯友宜和柯文哲被郭台銘害慘了」，郭台銘支持度不動如山，一直在10％左右，若郭台銘未來連署達100萬份，民調一定往上衝，會把柯、侯拉下來，若郭屆時民調不是居末，誰才是攪局者仍未可知。