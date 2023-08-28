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郭台銘宣布參選總統！最新「四腳督民調」曝光　他目前墊底　

▲鴻海創辦人郭台銘今（28）日上午舉行「主流民意大聯盟記者會」，正式宣佈參選2024總統。（圖／記者葉政勳攝，2023.08.28）
▲鴻海創辦人郭台銘今（28）日上午舉行「主流民意大聯盟記者會」，正式宣佈參選2024總統。（圖／記者葉政勳攝，2023.08.28）

記者張嘉哲/綜合報導

鴻海創辦人郭台銘今（28）日上午舉行「主流民意大聯盟記者會」，正式宣佈參選總統，也讓2024總統大選形成「四腳督」的情況。然而根據目前最新統計的民調當中，如果是四腳督的情況，郭台銘目前的民調還不樂觀，都是墊底的狀態。

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根據《菱傳媒》委託皮爾森數據進行的「2024總統大選」網路民意調查結果顯示，在四腳督選戰當中，民進黨參選人賴清德支持度40.56%、民眾黨參選人柯文哲23.13%、國民黨參選人侯友宜22.16%，至於郭台銘則從上月的9.22%，本月只剩8.96%。

▲（圖／記者葉政勳攝，2023.08.28）
▲郭台銘宣布正式參戰2024總統大選，不過根據多份民調顯示，郭台銘目前民調是「四腳督」當中最低者。（圖／記者葉政勳攝，2023.08.28）
另外根據《美麗島電子報》進行第26波的調查時間為8月21日至23日，成功完訪1282人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.7%，若鴻海創辦人郭台銘加入選戰，形成四腳督局勢，賴清德支持度則為39.1％、柯文哲17.7%、侯友宜16.3%、郭台銘12%。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉也分析，如果選戰演變成四腳督，「侯友宜和柯文哲被郭台銘害慘了」，郭台銘支持度不動如山，一直在10％左右，若郭台銘未來連署達100萬份，民調一定往上衝，會把柯、侯拉下來，若郭屆時民調不是居末，誰才是攪局者仍未可知。

▲2024總統大選逼近，賴清德、侯友宜、柯文哲、郭台銘話題不斷，命理師直指這位最具帝王相。（合成圖／資料照片、北市府、郭辦提供）
▲2024總統大選已經形成四腳督的情況，目前民調由民進黨候選人賴清德領先。（合成圖／NOWnews資料照片、北市府、郭辦提供）

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