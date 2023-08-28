郭台銘宣布「獨立參選2024總統」！預計9月展開連署

名家論壇》方野／陳椒華的「大秘寶」何時挖得到？

▲時代力量立委陳椒華因懷疑學甲區興業段國有土地下方有違法掩埋爐碴，25日率大隊人馬動用挖土機進行開挖。（圖／台南市政府提供）
▲時代力量立委陳椒華因懷疑學甲區興業段國有土地下方有違法掩埋爐碴，25日率大隊人馬動用挖土機進行開挖。（圖／台南市政府提供）

文／方野

時代力量立委陳椒華長期以來對學甲爐碴窮追猛打，多次召開記者會砲火猛攻，甚至把矛頭指向民進黨，曾說「爐渣事件告訴我們，一黨獨大是災難，要向執政黨表達抗議。」擔任立委3年多來，陳椒華對學甲爐碴的執念越陷越深，即使國產署在今年7月14日已會同台南市環保局進行本案址開挖和鑽探，她仍抱持懷疑態度，非要「親眼看到」不可。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳椒華25日動用挖土機再次開挖5個地點，還帶著大隊人馬現場直播，結果她心心念念的爐碴始終沒有出現後，她改口扯「開挖怪手費是我出的」，可是委員大人，重點是你不該只憑自己的想像，對政府無止盡的抹黑、對國有地想挖就挖，這是個法治國家，你是立法委員更應該有幾分證據說幾分話，這幾年來，你對台南市政府、對學甲的指控，真有符合一個立委該有的角色嗎？事實證明，看到黑影就開槍、一意孤行的立委，才是國家真正的災難。

學甲爐碴猶如台南版的「大祕寶」，陳椒華在2020年9月首次召開記者會，質疑台南市政府包庇「學甲農地爐碴案」，認為應該赴監察院檢舉、彈劾市長黃偉哲。3年過去了，陳椒華始終不願放過台南，繼續故技重施，質疑國有地可能不法掩埋爐碴，即使她眼中「疑點重重」的案子，國產署與台南市環保局早已開挖、鑽探，證實和她指證歷歷不符，她仍要勞民傷財再挖一次，結果連個爐碴的影子也沒看到，挖不到也不願道歉，硬扯「錢是她自掏腰包」。

相信坐擁多間房產的陳椒華絕對請得起怪手挖地，問題是，為了她一個人的執念，國家和地方的政府官員究竟要浪費多少時間、金錢，她大立委才會滿意？就算開挖怪手費是陳椒華自己出的，這些為了她胡亂質疑而造成有形與隱形的成本支出，都不是民脂民膏嗎？怎麼好意思喊別人對她抹黑、要對人提告！陳椒華一再烏龍爆料，若不是立委身份保障，她才是會被告的那一位。

讓我們回顧一下，過去這幾年陳椒華對台南的抹黑：

1. 說壘球練習場地底下有廢棄物，但該處以前原本就是垃圾掩埋場，為了土地活用整理過後才變成壘球場，陳椒華刻意顛倒前因後果，把「掩埋場活化為壘球場」扭曲成「壘球場蓋完後有掩埋廢棄物」，完全是牛頭不對馬嘴。


2. 在土石方資源堆置處理場附近開挖，說地下有鹽份改良管，要求土資場停止施工，結果經第三方單位多次會勘及探勘，根本沒有發現土資場下方埋有鹽份改良管。原來她開挖的地方根本不是土資場，是其他人合法申請使用的土地。


3. 最近一個案例就是學甲爐渣案，已經被抹黑好幾年地底下掩埋廢棄爐碴，事實證明，挖完之後完全沒有發現任何不法掩埋。

台灣需要理性問政的民意代表，而不是一個只會找怪手四處挖挖挖、不負責任的環保左膠立委，請陳椒華放過台南、放過台灣，如果對挖土有興趣，不如改作建商蓋房子，對社會或許還更有貢獻。


●作者：方野／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com

名家論壇》謝國安／賴清德聲量與民調都第一

名家論壇》韋安／侯友宜「兩岸和平路徑」搶佔2024絕對優勢？

名家論壇》黃創夏／大局為重講得好聽　侯友宜肯先退嗎？

名家論壇》吳崑玉／三隻小豬喝咖啡　鄉音無改肉成堆

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀