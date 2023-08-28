名家論壇》方野／陳椒華的「大秘寶」何時挖得到？

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學甲爐碴猶如台南版的「大祕寶」，陳椒華在2020年9月首次召開記者會，質疑台南市政府包庇「學甲農地爐碴案」，認為應該赴監察院檢舉、彈劾市長黃偉哲。3年過去了，陳椒華始終不願放過台南，繼續故技重施，質疑國有地可能不法掩埋爐碴，即使她眼中「疑點重重」的案子，國產署與台南市環保局早已開挖、鑽探，證實和她指證歷歷不符，她仍要勞民傷財再挖一次，結果連個爐碴的影子也沒看到，挖不到也不願道歉，硬扯「錢是她自掏腰包」。
相信坐擁多間房產的陳椒華絕對請得起怪手挖地，問題是，為了她一個人的執念，國家和地方的政府官員究竟要浪費多少時間、金錢，她大立委才會滿意？就算開挖怪手費是陳椒華自己出的，這些為了她胡亂質疑而造成有形與隱形的成本支出，都不是民脂民膏嗎？怎麼好意思喊別人對她抹黑、要對人提告！陳椒華一再烏龍爆料，若不是立委身份保障，她才是會被告的那一位。
讓我們回顧一下，過去這幾年陳椒華對台南的抹黑：
1. 說壘球練習場地底下有廢棄物，但該處以前原本就是垃圾掩埋場，為了土地活用整理過後才變成壘球場，陳椒華刻意顛倒前因後果，把「掩埋場活化為壘球場」扭曲成「壘球場蓋完後有掩埋廢棄物」，完全是牛頭不對馬嘴。
2. 在土石方資源堆置處理場附近開挖，說地下有鹽份改良管，要求土資場停止施工，結果經第三方單位多次會勘及探勘，根本沒有發現土資場下方埋有鹽份改良管。原來她開挖的地方根本不是土資場，是其他人合法申請使用的土地。
3. 最近一個案例就是學甲爐渣案，已經被抹黑好幾年地底下掩埋廢棄爐碴，事實證明，挖完之後完全沒有發現任何不法掩埋。
台灣需要理性問政的民意代表，而不是一個只會找怪手四處挖挖挖、不負責任的環保左膠立委，請陳椒華放過台南、放過台灣，如果對挖土有興趣，不如改作建商蓋房子，對社會或許還更有貢獻。
●作者：方野／資深媒體人
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