郭台銘宣布投入2024總統大選 粉絲興奮了！卻憂「這1點」選不上
鴻海集團創辦人郭台銘今（28）以主流民意大聯盟召集人身分，選在總統府正對面的台北市張榮發基金會召開記者會，正式宣布將投入2024總統大選，喊出「50年台海和平」、「經濟成長率超過1倍」等目標，重磅參選訊息讓網友興奮了，不過卻有人點出「他的事業都在中國，光這點就打死了」，直言「他根本選不上」。
記者徐銘穗/綜合報導
今上午10時8分走上台，郭台銘宣布說：「我，郭台銘，今天要鄭重向各位報告，我決定以總統參選人的身分，投入2024總統大選。」不僅現場爆出如雷掌聲，訊息也在各大社群平台炸鍋，粉絲興奮吶喊「唯一支持郭台銘」、「爽啊！」
郭台銘宣布參選也在PTT上引發討論，網友形容郭董一路從參與國民黨內初選，最後宣布自行參選的選總統之路，擔憂郭不甚熟悉「政治」操作，直言「連遊戲(內定)規則都沒搞清楚就在玩，然後一開始看別人聲勢不好不願意合作，後來別人民調上來了瘋狂去蹭要坐大位 」。
不看好郭台銘能選上的網友認為，「他的事業都在中國，光這點就打死了」，還說就算最後在野只推出他，就算一對一他也選不上。不過，會後路透社記者提問，若是參選惹怒中國政權，慘遭沒收鴻海在陸資產怎麼辦？郭台銘霸氣回應「Yes！Do It！」強調若犧牲他個人財產，可換得中共不打台灣，他願意讓其財產發揮價值。