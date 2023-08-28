老人無法期待兒女的孝順

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二兒子回答：「我之前創業，請父母投資，父親只給了一點錢，現在你也不要對我期望太高。我愛我的母親，但是母親已須要人把屎把屎。我是成年男人，心中有塊軟肋，無法替母親作這種事，請父親找專業的人來幫忙。」
老么是女兒，她也回絕父親說，她的小孩讀國小，正是需要母親的時期。她自己的童年因為父母忙碌，有過缺憾。她不想讓自己的兒女受同樣的苦。
阿雄得不到孩子的援助，只能一個人陪著心愛的太太走到人生盡頭。他算了算，最後一年，三個孩子總共回來八次。辦完太太喪事後，他打電話問女兒，是不是不要父母了，為什麼如此冷漠。女兒說，他們心裏都思念著父母，只是各自都忙，無法回家，請父親不要計算他們的打卡次數，也不必為了他們沒回家就無限上綱。女兒還寄了有名的作家黃大米寫的「面對父母的三大相處之道」給阿雄：
- 子女不要太把父母情緒勒索的話當一回事。
- 子女不要跟父母說太多自己的事，被認同的機率很低，被念的機率極大。
- 子女不要回嘴，沈默離開現場就好，因為回嘴會被唸更久。
阿雄經常思念孩子，找了一個連續假期自己到台北去。大兒子很高興地招待父親，帶他四處遊覽，問題是兒子與媳婦不停的爭執，阿雄夾在當中很不舒服。二兒子的家是智慧住宅，大門、電視、冰箱、烤箱、空調全部要按鍵。阿雄不是按錯號碼，進不了房子，就是深更半夜誤觸保全，警鈴大作。他最後去女兒家，享受女兒的料理，總算找回過往的回憶，可惜女兒要上班，也要顧小孩，阿雄不敢太麻煩她，只好摸摸鼻子回到台中。
原本決定一個人獨居的阿雄終於想通了，把原計劃要給孩子的現金全數捐給醫院作失智照護，再替自己報名參加熟齡相親，並到社區學苑去上課兼交朋友。太太的忌日，阿雄備了祭品，一個人虔誠祭拜，他請求太太同意他的安排，並保佑全家平安。
(作者：林靜芸 醫師)
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59011
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