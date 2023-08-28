郭台銘政治生涯顛簸、兩度初選失利　獨立參選終釀「四腳督」亂局

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2019年4月郭台銘正式宣布投入國民黨總統初選，並與時任高雄市長韓國瑜展開黨內競逐。經初選結果，郭台銘最終以27.730%支持度，輸給韓國瑜的44.805%，無緣角逐總統大位。
然而，質疑初選過程存在諸多爭議，郭台銘在2019年9月宣布退出國民黨，批評國民黨將政黨利益放在國家利益之前，與其理念「完全背道而馳」，並在聲明中重批：「儘管我相信目前仍有許多黨員同志選擇留在國民黨內，為孕育國民黨重生而奮戰。但我發現我個人再多的努力也撼動不了現有國民黨的分贓與腐朽文化。」
與國民黨徹底鬧翻後，郭台銘隨即短暫淡出政壇，但仍暗自發揮影響力，在民眾黨、親民黨間雙邊押寶，推薦立委候選人列為不分區立委名單。其中，新竹市長高虹安在郭推薦下進入民眾黨，並成功當選該屆不分區立法委員。過程中，郭甚至一度呼籲外界，2020選舉政黨票泛藍支持者票投親民黨、泛綠支持者票投民眾黨。
到了2021年，正值國內新冠肺炎疫情嚴峻期間，郭台銘則以永齡基金會身分，透過國際關係自掏腰包採購500萬劑BNT疫苗，使其再度躍上大眾視野，不少支持者除感佩其愛心，更在此時就屢出現勸進聲浪。
未料，逢2024年總統選舉在即，郭台銘今年2月與前立法院長王金平在宏國大樓碰面，兩人就當前台灣局勢進行意見交流，引發外界議論是郭為參選而做請益；為表明參選決心，郭甚至對外自白，4年前退黨是年輕氣盛衝動。直至同年4月，郭台銘正式宣布再次投入國民黨總統初選，與新北市長侯友宜進行比拚。
經歷黨內徵詢意見與內參民調結果後，今年5月國民黨最終決定拍板徵召侯友宜參選，郭台銘則隨後表明，將信守承諾，全力團結支持侯友宜。
在看似藍軍有望大團結時，力挺郭台銘的國民黨人士，則不滿徵召過程黑箱、不透明，紛紛出面質疑黨中央公信力，彰化縣議長謝典林、南投縣議長何勝豐也相繼退黨引發討論。而郭台銘也在短暫出國散心後，回台陸續拜會地方派系人士，並又因為徵召過程爭議，與國民黨爆發口角，不信任感浮上檯面。
在種種因素考量，與基層勸進聲音下，郭台銘除不斷在臉書發文，發表對國政議題的政見牛肉，8月23日更親自飛往金門發表和平倡議，為獨立參選總統鋪路。最終，8月28日郭台銘正式宣布獨立參選總統，同時期盼促進在野整合，讓2024選舉成為「四腳督」亂局。