郭台銘宣布選總統！劉家昌點名「韓國瑜不能缺席」 否則死不瞑目
鴻海集團創辦人郭台銘今（28）以主流民意大聯盟召集人身分，選在總統府正對面的台北市張榮發基金會召開記者會，正式宣布將投入2024總統大選，讓一票粉絲超興奮！資深藝人劉家昌直言國民黨一再錯過教訓民進黨機會，藍軍「死不瞑目」，今沉痛呼籲高雄市前市長韓國瑜挺身而出，「我代表成千上萬的中華民國國民，要求你這一役不能缺席！」呼籲韓國瑜一起打一場勝仗，把台灣贏回來。
記者徐銘穗/綜合報導
劉家昌一早在臉書上發表「給韓國瑜的公開信」，稱自己80歲，是入土一半的人了，「一生最後的追求，就是要找回中華民國的尊嚴」。他說民進黨民調遙遙領先，「不是綠營太強，是藍營太爛」，強調都是朱立倫一個人堅持己見造成的。
罵了朱立倫，劉家昌也大罵侯友宜，怒批「一個從不跟人團結的人，自己選時，要人跟他團結，厚顏無恥。 敢把人們敬仰的關公印在襯衫上做政治工具，太沒分寸了！」
劉家昌提到支持郭台銘是「因為他是中華民國派，沒有政黨包袱，不會分贓，不會貪污」，而且在疫苗一役時，「看到他單槍匹馬對抗民進黨，最後自己飛到歐洲盯著疫苗到上飛機，親力親為。解救人民的問題，他說到做到了。」
接著他話鋒一轉，喊話韓國瑜，認為他是國民黨黨員，最了解國民黨的弊病，同時也是黨內對藍軍最有影響力的人，「這些年國民黨根本不重視你，當他們民調起不來，才利用你上台站一下，站完又沒有了，你需要這樣的政黨嗎？」
質問韓國瑜「您曾說過你會為中華民國粉身碎骨，今天中華民國被國民黨走到盡頭了，你還能呆在家裡不出來嗎？」疾呼國家需要韓國瑜挺身而出，這一役韓國瑜不能缺席，「請韓總也站出來帶領我們，一起把中華民國贏回來！」