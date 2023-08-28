「選民會以誠信檢驗領導人！」謝衣鳳：郭台銘參選絕對保送賴清德
鴻海集團創辦人郭台銘今宣布參選總統，在彰化跑行程的侯友宜未回應此事，但陪同的國民黨立委謝衣鳯強硬表示，選民會以政治人物的誠信來檢驗國家領導人，郭台銘若獨立參選，無異於保送賴清德、保送民進黨。謝家姐弟不同調，她的弟弟、彰化縣議長謝典林日前表示，若郭台銘決定參選，「我會幫他連署」。
記者顏幸如／彰化報導
國民黨總統參選人侯友宜今（28）日整個白天都在彰化跑行程，對於媒體追問郭台銘一事，笑笑沒有回應。兼任國民黨彰化縣黨部主委的立委謝衣鳯，趕到鹿港陪侯友宜一起參拜宮廟、學做肉包，侯友宜不時開心得哈哈大笑，反倒是謝衣鳳強硬表示：「今天郭董的獨立參選，會讓在野所有民眾，希望可以達到政黨輪替的目標，都非常緊張、失望。」
謝衣鳯指出，在517徵召之前，郭台銘同意在國民黨這個品牌上共同支持黨徵召出來的候選人。她說：「也許誠信在做生意時，不知是否這麼重要，但是，穩定政策、對選民承諾，都是非常重要的，相信所有選民都會以政治人物的誠信，來檢驗是否能夠成為國家領導人。」
對於郭台銘，謝衣鳯認為「不是朋友，也不一定是敵人」，但有6成民眾希望達到政黨輪替的目標，要討論共同合作時，一定是將小我放得比較小、共同完成大我，她不知道為甚麼郭台銘才說要喝咖啡和解，又宣布獨立參選，若郭台銘獨立參選，絕對是保送賴清德、保送民進黨。