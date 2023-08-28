洗腎洗的不是腎！醫曝：2種方法清除血液廢物

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▲ 洗腎主要是通過人工方法來清除血液中的廢物、多餘的液體和電解質，以減輕腎功能不全導致的症狀和併發症。（示意圖／ENews）
林軒任在臉書專頁《引人入腎・林軒任醫師》發文提到，腎臟是身體的重要器官，負責過濾血液中的廢物和多餘的液體，同時平衡體內的電解質和酸鹼平衡，當腎功能嚴重受損，無法有效地完成這些功能時，就需要洗腎來代替腎臟的過濾功能。
林軒任解釋，洗腎又稱「腎臟透析」，用於處理腎功能嚴重受損或失去功能的患者，目的是通過人工方法來清除血液中的廢物、多餘的液體和電解質，並維持體內的酸鹼平衡，以減輕腎功能不全導致的症狀和併發症，藉此提高患者的生活質量和延長其生命。
林軒任說明，「血液透析」是最常見的洗腎方法，患者的血液會通過透析器進行過濾，當血液通過透析器中的一個半透膜時，會將廢物、多餘的液體和電解質從血液中清除出來，而淨化後的血液會回流到患者體內，通常每週3次，每次約3～4小時，且必須在洗腎中心進行；「腹膜透析」則適用於某些特定情況下，醫生會將特殊的透析液通過一個輸入管插入患者的腹腔中，讓透析液與患者的腹膜接觸，並通過腹膜進行過濾，將廢物和多餘的液體吸收進來，接著透析液會排出腹腔，帶走廢物和多餘的液體，這種方式可依個人作息調整，每天約換液4～5次，每次約30～40分鐘。
本文經亞洲大學附屬醫院腎臟科腹膜透析主任林軒任臉書專頁《引人入腎・林軒任醫師》授權報導
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