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中元祭拜3重點做好日常保健　醫提醒：避免人嚇人

中元祭拜3重點做好日常保健　醫提醒：避免人嚇人
中元祭拜3重點做好日常保健　醫提醒：避免人嚇人

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】農曆7月期間常見民眾焚燒金銀紙錢來表示對好兄弟、祖先及孤魂的敬意。新光醫院家醫科醫師柳朋馳呼籲，中元普度拜拜時可戴口罩避免粉塵灰燼引發呼吸道問題與過敏、食用供品前煮過殺菌再食用，最後就是鬼月期間有身體不適仍需就醫，「避免人嚇人，保持身心愉悅」即可保持平安健康。

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1 燒香焚金紙　避免燻的嗆咳噴淚

拜拜燒香、燒金紙時易產生大量粉塵、灰燼，對於一般健康民眾並無大礙，不過有呼吸道症狀或易過敏的民眾恐被燻的嗆咳、一把鼻涕一把眼淚。醫師建議可戴口罩，遠離燃燒不完全的金紙，而且在戶外焚燒較通風，記得別在密閉空間燒，避免產生細懸浮微粒PM2.5和PM10刺激呼吸道。此外，燒香燒紙錢時也要注意材質以免影響身體，可選購經檢驗符合國家標準（CNS）的金銀紙及香品。

2 心意最重要　供品分量適量為宜

夏天食物易變質，戶外拜拜時供品難保鮮，而且還會有燃燒灰燼與小飛蟲瀰漫在空氣中！建議以保鮮膜包好供品，也別拜過久避免變質，食物煮過殺菌再食用較為安全。此外，心意最重要，分量適當為宜，可減少腐壞丟棄造成浪費。

3 避免人嚇人　出現症狀仍需就醫

農曆7月鬼門開，不少民眾在日常生活有所顧忌，例如避免夜間在外逗留、避免戲水等，也有病人不敢在此時看病、動手術。柳朋馳呼籲，民眾若出現身體不適症狀仍需就醫，「避免人嚇人，保持身心愉悅」，照常過日子仍能保持平安健康。

民俗專家提醒「存好心、說好話、做好事」

另外，民俗專家邱天相老師指出，今年適逢癸卯年，應特別注意戲水安全，尤其是生肖屬豬、羊、牛、雞、兔的人應在鬼月注意血光之災。另在民間習俗上，鬼月期間不要亂吹口哨，以免招惹好兄弟注意；不偷吃供品，以免讓好兄弟認為在搶食而找麻煩；別把把筷子插碗上，避免招來好兄弟共享食物；此外也要避免在晚上晾衣服，以免濕衣服招來鬼魂附著等，傳統風俗禁忌相當多，不過只要「存好心、說好話、做好事」，就不怕鬼上門。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58967

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