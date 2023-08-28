郭台銘參選全文／保證勞健保不破產 7提「經濟」！連署連結公開
鴻海集團創辦人郭台銘今（28）上午10時08分，正式宣布將投入2024總統大選，喊出「50年台海和平」、「經濟成長率超過1倍」等目標。其參選聲明全文稍早在臉書公開，2000字聲明中7度提及「經濟」，還保證勞、健保基金不破產。郭台銘參選總統聲明全文曝光不到半小時，已吸引近4000人按讚，紛絲團也公開連署連結。
記者徐銘穗/綜合報導
郭台銘在2000字全文中，7度提及「經濟」，強調台灣經濟狀況急速衰退，今年經濟成長率將下修至1.95％，全年「保二」無望。「我懂財經，並擁有經營能力，我保證有能力，讓新政府的經濟成長率超過一倍！」他疾呼「給我4年的時間，我會發展科技和經濟，讓台灣在20年內超越新加坡，成為亞洲 人均GDP最高的『亞洲首富』！」
此外，郭台銘也做出兩個保證，「我保證，我將竭盡所能，讓勞保基金不會破產，不會讓千萬名勞工血本無虧； 我保證，我將傾盡全力，讓健保基金不會破產，政府會加強補助、充實健保財務，讓醫界得到公平的報酬，不會血汗過勞，也讓民眾看病也得到更好的待遇。」連署連結：https://page.line.me/wyf2747x
郭台銘參選總統聲明全文：