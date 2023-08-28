名家論壇》邱師儀／共和黨八仙過海　難敵川普一人

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現在川普背負四大起訴：串謀欺詐美國；串謀阻撓正式程序；阻撓及試圖阻撓正式程序；侵犯權利的串謀。除此之外，川普還涉嫌在紐約的逃漏稅與洩漏機密等罪。然而，這些訴訟過程曠日廢時，審判若要有結果，時間都會落在選舉日之後。同時，要定罪川普，難度不可謂小。雖然大陪審團起訴只需要多數通過，但判刑確定則需要陪審團全體無異議通過。即使最後陪審團全體無異議認定川普有罪，法官也不一定會將川普判決入獄。又即使川普被判決入獄服刑，川普還能上訴，直到最高法院，而現在最高法院的大法官九位中有六位是保守派，顯然對川普有利。退一萬步來說，縱使川普在明年的選舉日前入獄，他都還是能夠在牢裡競選，1920年就曾發生過這樣的情況。此外，如果川普當選，川普都可以特赦(pardon)自己，把這些在他當選後審理的案子一筆勾銷。
口卡照的政治功能
川普的口卡照在美國爆紅，川普團隊將他做成周邊商品來販賣，口卡照一般是被警方在逮捕人犯後針對嫌犯的正面與側面所照，其功能除了列檔紀錄，也讓受害人方便指認。警方會對外釋放口卡照，美國司法部過去也曾檢討對外公布口卡照是否可能侵犯未定罪者的嫌犯人權？事實上，口卡照在歷史上以不同的方式被政治化。它們被用來暗示罪行和羞恥，並打倒名人，如殺妻的非裔橄欖球明星辛普森(O.J. Simpson)，他的口卡照最終出現在《時代》雜誌的封面上，辛普森最後被判無罪。另一方面，口卡照也成為對抗權力的象徵，如馬丁·路德·金博士(Martin Luther King Jr.)和約翰·劉易斯(John Lewis)，兩位非裔對抗種族歧視。甚至是珍·方達(Jane Fonda)，她在1970年被安上走私毒品後被捕，照片中她對越戰高舉拳頭，成為了一代女權經典。也因為口卡照所具有的政治功能，川普口卡照爆紅本在川普的算計當中。
共和黨內難尋敵手
要了解共和黨這一邊的選情，我們從選舉時程開始談起。共和黨初選將從2024年一月到六月在美國50州、華府特區與五個屬地依順序舉辦。同年七月在威斯康辛州的密爾瓦基舉辦黨代表大會，正式提名脫穎而出的共和黨候選人。第一場共和黨大選辯論在八月廿四日於密爾瓦基舉辦，川普選擇缺席，顯然不想下駟對上駟。事實上這個決定也是對的，整場辯論下來幾乎所有的候選人都在談論川普，彷彿川普是幕後大老闆。以下列出這些參與首場辯論的候選人，並且以五三八(FiveThrityEight)民調支持度來排序，謹記川普現在的支持度高達52%，就知道與第二名的差距有多少。
1. 迪桑特(Ron DeSantis)：支持度14.7%。他反對LGBTQ，是社會意義上的保守派。儘管如此，川普常批評DeSantis在墮胎與權利金的議題上不夠右。迪桑特原本是川粉，但在決定參選後與川普的關係變酸。他能吸引那些只懷念過去川普風采，但不認為這次川普應該再選的右翼支持者。
2. 拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)：支持度9.9%。38歲，印度裔美國人，初次參選總統，出身藥廠總裁。拉馬斯瓦米非常保守，也是川粉，主張如果川普因為官司被定罪，應該被下一任總統特赦。
3. 彭斯(Mike Pence)：支持度4.1%。川普任總統時的副總統。受夠了川普的一小群共和黨支持者會投給他，但最後有可能變成被棄保的對象。
4. 海莉(Nikki Haley)：支持度3.8%。南卡羅來納州第一位女性州長和美國史上第三位南方州非白人州長（印度裔）。她在川普擔任總統時出任聯合國代表。她的競選主軸聚焦經濟上的小政府與外交政策。參選態勢弱勢，可能在早期就棄選。
5. 史卡特(Tim Scott)：支持度3.7%。南卡非裔參議員，有強大的募款能力，算是保守非裔主義的代表，並有意淡化自己的非裔色彩。史卡特比起川普的報復風格或迪桑特對民主黨宣戰的途徑再更陽光一點。
6. 克里斯蒂(Chris Christie)：支持度3.4%。前紐澤西州州長，曾經是川普戰友，後來與川鬧翻。克里斯蒂是很兇悍的政治人物，常跟選民吵架。因此川普會對上他不令人意外，還取笑他的飲食習慣與肥胖症，稱呼他為肥豬(fat pig)。
7. 賀勤森(Asa Hutchinson)：支持度0.7%。小布希時代的阿肯色州州長，過去批評川普最力，當然也不喜歡拜登，他是最後一位報名首場辯論會的候選人。
8. 伯古姆(Doug Burgum)：支持度0.5%。現任北科塔州州長，他當年把自己的科技公司賣給微軟，賺了十億美金，最近也因為其在各種社會議題上的保守主張佔據媒體版面。
川普當選加劇美中衝突
最後，雖然距離大選還有一年多的時間，但目前民調顯示川普如果對上拜登，選情依舊是五五波。因此，川普如果最後真的再度脫穎而出，中國議題一樣會是川拜攻防的焦點。雖然川普在七月時曾說過台灣奪走了美國的晶片工業與工作機會，美國應該嚴防台灣與對其課稅，但川普在受訪時也說如果中國拿下台灣，中國將會癱瘓全世界(turn the world off)。一如往常，川普並不清楚他的立場為何？弔詭的是，拜登抗中是承續川普在任時的遺緒，儘管這個遺緒川普本人可能無意為之，而是被疫情推了一把。但在這個脈絡之下，當川普以候選人之姿對上拜登時，這樣的抗中方向川普勢必要繼續演下去。對台灣各界來說，不管喜不喜歡川普，這場「川普學」短期之內還會是一堂必修課。
●作者：邱師儀／東海大學政治系專任教授
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