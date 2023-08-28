郭台銘參選拚整合！羅智強酸：現在變火烤三隻小豬

鴻海創辦人郭台銘今（28）日於張榮發基金會舉行記者會宣布將投入2024總統大選，喊出要拚在野整合。國民黨大安區立委參選人羅智強今在錄製《NOWnews今日新聞》自製網路節目《鄉民大學問》時說，之前提出政黨輪替大聯盟形成「火烤小強」的局面，現在變成「火烤三隻小豬」，應該要避免這個狀況，在野整合才是最重要的。
記者邱新博／台北報導
在節目中有來賓問及，在野若要整合，會不會有利益上的分配？羅智強回應，最大利益就是政黨輪替的利益，台灣民眾要仔細想一想，民進黨執政問題很嚴重，網路言論箝制、新聞台被關，連網路論壇PTT都曾經想納管，數位中介法也只是暫停；在民進黨執政之下，台灣進入生不如死的境界，這不是一種批判，而是事實狀態，生育率去年有史以來最低，死亡人數超過20萬已經交叉，甚麼樣的政府數據這麼漂亮，在卻是生不如死的結果？
對於在野整合，羅智強比喻，「賴清德現在在上鋪穩穩地睡，下鋪有三個人在搶，上面丟火把下去，下面烤乳豬大賽。」他憤憤不平的表示，「郭台銘要推動整合，目標是勝選，當初我提出政黨輪替大聯盟變成火烤小強的時候，過了三個月又一樣事情。」
在野分裂選不贏是基本常識，民進黨一個，藍、白加上郭三個出來選，分票分一分怎麼可能贏？「大家都想當豬老二，最大的成就是當豬老二的時候，沒有當老大選不上總統。」但他也提及，國台銘仍是留了一線，柯、侯話都說得比較軟了，還是有整合的可能。
羅智強最後說，整合才是目前最重要的，若在野三隻小豬互相大亂鬥的時候，就連在野黨的監督也會無效化，底下的小雞也會「不知為誰而戰、不知為何而戰」，現在三隻小豬整合都不一定會贏，部整合要贏大野狼根本是癡人說夢。