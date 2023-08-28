男星鍾承翰街頭直擊家暴現場！衝上去阻止：不能打女孩子

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拍攝期間黃鐙輝必須長期獨自待在大約1坪的小房間，獨處時黃鐙輝表示不會感到害怕，並開玩笑說，覺得自己很像經典電影《浩劫重生》的男主角湯姆漢克，看到鐵窗外有小鳥時會想跟牠們說話，小鳥叫時就像在陪他聊天，但小鳥飛走後又會感到巨大的孤獨感。這時黃鐙輝也會開始想很多事情，他認為：「孤獨可以讓腦袋靜下來，停下手邊所有的雜事，去做自己心中真正想做的事，反而可以在這個庸俗、忙碌的世界中，得到意想不到的收穫，跟做到意想不到的事。」
《無罪推定》日前劇組順利殺青，演員群莊凱勛、蔡黃汝、鍾承翰、楊小黎、黃鐙輝、呂雪鳳、鄭平君、李運慶、陳家逵、王嫚萱、焦曼婷、胡恩寧、洪毓璟、李飛、方大緯、林鴻翔、黃建豪等演員開心出席殺青酒晚宴，莊凱勛也感性告白：「非常愛劇組、愛這部戲、愛戲劇裡的所有同仁。」
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