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男星鍾承翰街頭直擊家暴現場！衝上去阻止：不能打女孩子

▲男星鍾承翰（右一）當街直擊家暴現場，阻止路人動手打女孩子。（圖／華視）　　
▲男星鍾承翰（右一）當街直擊家暴現場，阻止路人動手打女孩子。（圖／華視）　　

記者羅凌筠/綜合報導

莊凱勛、鍾承翰在華視新戲《無罪推定》飾演律師搭檔，與角色相似之處就是富有正義感，就算可能會遭人白眼或是得罪別人，只要兩人認為是為對方好、為事情好，都會選擇直接說出來。鍾承翰分享平常陪孩子去公園玩，看到公園有禁止吸菸的牌子，但對方依然在抽菸、亂丟菸蒂都會主動糾正，曾在路上看見有人動手打女生，鍾承翰毫不猶豫的上前制止與協助報警，並提醒大家：「千萬不能隨便動手打人，特別是不能打女孩子。」

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▲左起莊凱勛、蔡黃汝、楊小黎、呂雪鳳、 黃鐙輝、鍾承翰出席《無罪推定》殺青宴。（圖／華視）
▲左起莊凱勛、蔡黃汝、楊小黎、呂雪鳳、 黃鐙輝、鍾承翰出席《無罪推定》殺青宴。（圖／華視）
莊凱勛分享拍攝期間，蔡黃汝（豆花妹）完全不會說台語，卻可以把滿滿3頁的台詞，用標準台語鏗鏘有力又有條理的表演出來時，令他印象深刻，甚至大讚蔡黃汝非常敬業。而黃鐙輝透露拍攝期間鍾承翰很常使用手機拍照軟體，把每一位演員都拍成方臉、厚唇的大嘴怪，讓他不管看幾次都想笑。

▲楊小黎（中）作勢親吻蔡黃汝（右），人夫李運慶在旁大笑。（圖／華視）
▲楊小黎（中）作勢親吻蔡黃汝（右），人夫李運慶在旁大笑。（圖／華視）
拍攝期間黃鐙輝必須長期獨自待在大約1坪的小房間，獨處時黃鐙輝表示不會感到害怕，並開玩笑說，覺得自己很像經典電影《浩劫重生》的男主角湯姆漢克，看到鐵窗外有小鳥時會想跟牠們說話，小鳥叫時就像在陪他聊天，但小鳥飛走後又會感到巨大的孤獨感。這時黃鐙輝也會開始想很多事情，他認為：「孤獨可以讓腦袋靜下來，停下手邊所有的雜事，去做自己心中真正想做的事，反而可以在這個庸俗、忙碌的世界中，得到意想不到的收穫，跟做到意想不到的事。」

《無罪推定》日前劇組順利殺青，演員群莊凱勛、蔡黃汝、鍾承翰、楊小黎、黃鐙輝、呂雪鳳、鄭平君、李運慶、陳家逵、王嫚萱、焦曼婷、胡恩寧、洪毓璟、李飛、方大緯、林鴻翔、黃建豪等演員開心出席殺青酒晚宴，莊凱勛也感性告白：「非常愛劇組、愛這部戲、愛戲劇裡的所有同仁。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
 

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