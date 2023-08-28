郭台銘參選喊話在野整合　高嘉瑜：除了鈔能力缺乏整合機制都空談

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而高嘉瑜則先是表示，郭台銘出來參選對於藍營立委選情是有利的，藍營越多人出來選，可能鼓動支持者出來投票，原本看起來只有國民黨總統參選人侯友宜沒希望可能就懶得投票，但郭、侯、柯鼓動自己的支持者，多數會認為說支持者普遍還是支持藍營；所以變成是上面不整合，下面小雞更開心，因為票增加了。也可以感受到藍營立委主動放棄監督，因為我躺著選就好，不用監督就會勝選的氛圍，這是非常可怕。
對於在野整合，高嘉瑜認為不容易，因為郭台銘的手法非常清楚是要「以戰逼和，是要把別人整進來不是我要配合人家，非常明顯。」當每個人以自己為本位的時候，拿甚麼整合？有沒有方式？有沒有機制？完全都沒有，所以這都只是空談。現在在野就是大家就是各自努力，除非有人民調可以衝出平均線，否則現在看起來更像是三分天下，除了郭台銘有鈔能力有獨特優勢之外，看不到整合契機。
高嘉瑜話鋒一轉談到賴清德，她分析，現在賴的優勢就是其他人望之不似人君，賴的穩重與政策論述能力讓人民覺得就是最適合的人選，這也是他跟其他人不一樣，也是成為超出民進黨執政包袱最有利的地方。
高嘉瑜說，在野三個人若除了內鬥之外，能不能凸顯出自己治國能力、政策論述能力，若不能而忙著內鬥整合、放棄監督、放棄凸顯這些能力的話，「那比賽差不多要結束了。」
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