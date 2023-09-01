向海致敬4／找回海洋基因　長濱國中畢業生挑戰獨木舟航海

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台東縣長濱國中的學校操場旁，就是一望無際的太平洋，校園緊鄰長濱漁港，具有豐富的海洋資源，一手推動海上成年禮的，是校內自造教育及科技中心主任吳偉競，他回憶起2011年來到長濱國中任教後，發現擁有得天獨厚條件的長濱國中，孩子竟然只是在教室裡「聽」老師上游泳課。
吳偉競笑說，孩子們以前學游泳課是在視聽教室裡面，看著老師趴在桌子上示範怎麼划自由式，「這一切都是太愚蠢、太不合理了，旁邊就是海，結果小孩子沒辦法下水去玩。」
於是吳偉競開始積極籌劃海洋課程，從102學年開始辦理浮潛課，開啟長濱國中師生的海洋教育之旅，後來還陸續加入自力造舟、獨木舟划行，成為學校獨樹一格的海洋特色課程。
今（2023）年長濱國中一共有26位畢業生參與自力造舟、獨木舟划行，2個班級的九年級生在6月9日下海出航前，合力完成4艘格陵蘭骨架蒙皮舟，並親自塗上彩繪，而整個造船過程，還請來人稱「大沐老師」的造舟達人溫志榮全程指導，從造舟工作的分工，再到各項細節的確認，一點都不馬虎。
為何學生要划獨木舟，連船都得自己造？溫志榮說，這項堅持不能退讓，「我的手作習慣是，我要做一個可以使用的東西，必須要先學會使用它，不要做一個你不會使用的東西」。他認為學生從造船到划船都自己來，才能真正紮實學習、融會貫通。
讓學生走進大自然擁抱海洋 克服對水的恐懼
學校不只要求所有九年級生都必須一起造舟，每個人也都得划獨木舟出海，完成這項海洋課程，才算真的畢業。吳偉競表示，除非學生有不可抗拒的疾病，否則一律都要下水。
而對於那些強烈怕水的孩子，吳偉競也有妙招。先讓怕水的孩子穿好裝備、站在岸上看，等到下水時刻到了，「你都不用講，他就下去了，他自然就覺得很好玩、想下水」。目前課程操作至今，沒有學生是沒有辦法下水的。吳偉競利用人類基因裡喜愛冒險挑戰的天性，成功讓怕水的學生打開心房，克服恐懼，投入大海的擁抱。
大海是學校游泳池！新北龍洞灣成小學海洋教育基地
新北市龍洞灣是許多北部民眾熱門的玩水景點之一，而在龍洞灣的沿岸有著兩間迷你小學，和美國小和鼻頭國小，利用緊鄰海邊的天然優勢，直接把游泳課搬進大自然，讓大海成為20多位學生的無邊際泳池。
學生進行浮潛活動當天，和美國小校長張麗秋跟著全程參與。她說，每次有這樣的活動自己一定會跟著下水，學校就在海邊，不充分利用實在很可惜，自己也因此更愛接近海邊。
至於規劃海洋課程讓孩子學習浮潛的目的？張麗秋透露，學生在浮潛的過程當中，學會怎麼樣去克服心理障礙，很有自信地下到海裡，同時觀察海裡的生態，對海洋更加珍惜。
浮潛課要告訴學生什麼？親海知海更要懂自救
除了透過海洋課程讓學生近海、親海，也要讓他們「知海」，在學生下海浮潛之前，會由專業浮潛教練上課，完整向孩子解說玩水前要懂得觀察海況、做足安全準備，並懂得如何自救。
指導學生的浮潛教練尹相文表示，他希望小朋友可以學會把安全掌握在自己的手上，其實不用別人救，因為自己已有足夠的安全設備；只要選對一個正確的戲水的環境和做好一些預報的查詢，裝備輔具準備好，就沒有問題。
讓學生直接在海邊上游泳課，會不會還是有家長擔心？張麗秋強調，他們不是讓孩子隨便就在海邊下水，而是選擇一個合格安全的場域，做過安全演練，且有救生員，也會在天候許可下，才讓孩子下水。也就是說，下水前會對學生做好充分的行前教育，讓他們有安全概念，把前端把關好，以後學生就不會貿然下水，而這也是他們開辦海洋課程的重要目的之一。
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