戶外工作者熱傷害死亡率增20倍！　如何預防、緊急處理熱傷害？

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症狀、嚴重程度不同 熱傷害可分為「這些」當身體面對高溫時，若熱調節機制失去功能，會使體內熱累積引發身體一系列不適，造成各種身體損傷，包括熱中暑、熱衰竭、熱痙攣、熱昏厥等都是所謂的「熱傷害」。
蒲柏瑞醫師進一步說明，熱傷害依據症狀及嚴重程度又可以分為：
- 熱昏厥：突發性暈眩或昏倒
- 熱水腫：腳、腳踝和手的輕微腫脹
- 熱痙攣：小腿、大腿、肩或腹部等部位突然發生肌肉間歇性抽動，疼痛性痙攣或持績肌肉攣縮
- 熱衰竭：口渴、倦怠、虛弱、噁心、嘔吐、頭暈、頭痛、視力模糊、大量出汗。
熱傷害有6大高危險群 了解預防3要訣、緊急處理國健署指出熱傷害有6大高危險群包含嬰幼童、65歲以上的長者、慢性病患、服用藥物者、戶外工作者、運動員或密閉空間工作者、過重及肥胖者（身體質量指數BMI≧24）等。
不過，熱傷害在任何人身上都有可能發生，民眾皆應留意，尤其戶外工作者和其他人相比，熱傷害造成的死亡率增加20倍，更要特別小心。
蒲柏瑞醫師表示，熱傷害是屬於可預防的疾病，國健署也列出了防熱傷害3要訣：
- 保持涼爽
- 補充水分：戶外工作者應每小時補充2至4杯（1杯為240c.c.）白開水，並避免菸酒或高糖分飲料
- 提高警覺：檢查空調、監測溫度，並監測自身及其他人的身體狀況
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58964
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