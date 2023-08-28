名家論壇》單厚之／郭台銘參選「以戰逼和」　算盤未必打得成

我是廣告 請繼續往下閱讀
郭台銘在記者會上開了一堆經濟成長率翻倍、讓台灣在20年內超越新加坡的競選支票；同時又說，自己宣布參選總統，連署取得參選資格，是要「代表主流民意，予以整合兩黨」，「參選是為了整合，整合才能致勝！」
郭台銘的記者會自始至終都表達參選到底的決心。連署已經迫在眉睫，媒體問副手人選，郭台銘沒有答案，媒體問是否參選到底，郭台銘也沒有回答；而問到在野整合，是否願意擔任副手，郭台銘也刻意迴避。
戰不敢戰，和不願和。說要獨立參選，郭台銘又保留了一堆餘地；說要團結，郭台銘卻又不肯鬆口。郭台銘看似調子拉得很高，其實只是把宣布參選當成「以戰逼和」的延長賽，要迫使藍、白兩黨跟自己談，把人民當傻瓜、把政治當兒戲。
雖然郭台銘過去一段時間不斷造勢，但多數民眾都覺得郭台銘是「玩假的」，讓郭台銘對藍、白兩黨的威嚇力不斷減弱，兩黨越來越不把他當回事。所以郭台銘才會用「宣布參選」來拉高情勢，希望能拉抬民調，增加與兩黨談判的籌碼。
但郭台銘自以為把對手逼到牆角的同時，也讓自己進退維谷。雲林縣長張麗善一早就開了第一槍，痛批郭台銘「沒有誠信，團結破口」；國民黨則順勢祭出黨紀，禁止黨員替郭台銘站台；接著連屏東縣議長周典論都說，不會協助郭台銘連署。一場記者會，讓郭台銘最倚仗的地方派系流失大半，不得不回歸藍軍的陣營。
雖然郭台銘的表態是虛晃一招，但在郭台銘宣布參選之後，與藍白之間的模糊空間變得更小，三方或許仍能有形式上的「喝咖啡」，但談判、退讓的空間卻變得更小，彼此更不可能有任何的共識，藍、白恐怕也不會給郭台銘太好的下台階。
另一方面，在國民黨祭出黨紀之後，郭台銘想要連署的難度和成本都會大幅提高，郭台銘除非真的有獨立參選、雖千萬人吾往矣的決心，否則9月13日到17日是否真的要去登記連署，投入更多的成本，恐怕也要重新盤算。
郭台銘想要拉高情勢逼藍、白兩黨退讓，但把螺絲擰得更死、把僵局變得更僵，讓情勢往自己更不希望見到的方向發展。郭台銘若再走上連署，就更是一條無法回頭的不歸路，藍、白兩黨對郭台銘的砲火只會更加猛烈。
郭台銘為了凸顯自己的參選決心，高調對北京嗆聲「Yes , do it .」，還說鴻海的客戶99%是歐美重要企業，如果不能出貨，「這是中國政府要退全球國際品牌解釋的問題」，更何況中國現在經濟「糟透了」。用對岸的術語來說，郭台銘不僅是「吃飯砸鍋」，而且還「挾洋自重」，兩者都是對岸的大忌，逼得鴻海立刻發聲明切割。郭董的延長賽的算盤未必打得成，一不小心就賠了夫人又折兵。
●作者：單厚之／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com
更多「郭台銘參選總統」相關新聞。