向海致敬1／「水深危險、禁止下水」8字箴言成台灣海域枷鎖

向海致敬7／當漁船消失後　廢棄漁港活化成地方縣市一大挑戰

▲《NOWnews今日新聞》團隊實地走訪廢止近10年的台南馬沙溝漁港，發現許多漁業設施和建築大多已拆除，夷為平地，圖中原是漁民活動中心，如今空地上不但長出雜草，還被堆放漁業垃圾。（圖／記者陳采沂攝影）
▲《NOWnews今日新聞》團隊實地走訪廢止近10年的台南馬沙溝漁港，發現許多漁業設施和建築大多已拆除，夷為平地，圖中原是漁民活動中心，如今空地上不但長出雜草，還被堆放漁業垃圾。（圖／記者陳采沂攝影）

記者陳采沂／專題報導



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四面環海、海洋資源豐富的台灣，在過去大量建置漁港，但現在隨著傳統漁業活動衰退，漁船數減少，導致漁港使用率大幅降低，許多漁港遭到閒置或廢棄。漁業署資料顯示，目前全台漁港共219處，其中低度利用漁港占61處，占了快3成，另有21處被列為廢止漁港，這些閒置近海區，本該是民眾接近海洋的第一線機會，卻因為缺少規劃殘破敗壞，乏人問津。

廢棄漁港拚重生　台南馬沙溝舊港荒涼閒置近10年

「你們在拍照啊？現在這裡很多東西都拆掉了，拍起來不漂亮啦。」《NOWnews今日新聞》團隊走進台南馬沙溝漁港，騎著摩托車路過的當地居民，向正在拍攝畫面的我們寒暄了幾句。這位目測年齡超過60歲的阿伯，熱情的態度和一旁荒涼殘破的廢棄漁港，形成極大反差。

1958年建港的馬沙溝漁港，周邊曾有曳船道、漁具整補場、魚市場，還有漁民活動中心等，設施相當完整，但在我們採訪拍攝當天，幾乎已看不到這些建築物的原貌，詢問後才知道都已被拆除整為平地。

例如，原來位於漁港碼頭旁的漁民活動中心，如今已成一片空地，被堆放廢棄漁網​​、牡蠣殼等漁業垃圾，以及一些建築廢棄物，而沒有被拆除的造船廠則是大門緊閉，屋外鐵皮掉落一地，廠房外還堆置不少船殼半成品，以及模型製品。

▲台南將軍區的馬沙溝漁港建立於1958年，如今多數周邊建物已被拆除，僅剩造船廠還完整保留，但也荒棄未做使用。（圖／記者陳采沂攝）
▲台南將軍區的馬沙溝漁港建立於1958年，如今多數周邊建物已被拆除，僅剩造船廠還完整保留，但也荒棄未做使用。（圖／記者陳采沂攝影）
時間拉回1980年代，馬沙溝漁港全盛時期，曾有130多艘漁船設籍，是台南重要漁業活動地點之一，但受限於水域狹小、海深不足等天然環境因素，漁港淤積逐年加劇，後來被新建的將軍漁港取代，最終馬沙溝漁港在2014年廢港，如今僅存膠筏能夠航行，當地居民則大多在此從事牡蠣養殖。

由於漁港已閒置將近10年，台南漁港及近海管理所所長周瓈朝表示，考量馬沙溝漁港海岸線景觀優美，加上當地仍保有傳統漁業文化，與當地居民座談溝通後，希望漁港能轉型朝觀光休閒發展，目前已建置將軍溪沿岸景觀自行車步道，後續將交由雲嘉南濱海國家風景區管理處，進行整體規劃開發，預計今年底前委託業者進行可行性及市場調查評估。

▲廢止不再使用的馬沙溝漁港，現交由雲嘉南濱海國家風景區管理處，進行後續整體規劃開發，目前在漁港旁的將軍溪沿岸，已設有自行車步道供民眾休閒。（圖／台南市漁港及近海管理所提供）
▲廢止不再使用的馬沙溝漁港，現交由雲嘉南濱海國家風景區管理處，進行後續整體規劃開發，目前在漁港旁的將軍溪沿岸，已設有自行車步道供民眾休閒。（圖／台南市漁港及近海管理所提供）
低度漁港如何利用？活化改造轉型多元功能

新北市是台灣本島內漁港數最多的縣市，目前共有28處漁港皆屬第二類漁港，為較少船隻使用的低度利用漁港，只能由市府編列預算維護管理，如果逐漸沒有漁民使用，就得面臨廢港命運。這麼多的漁港要如何在漁業活動低度使用下，充分發揮其功效？新北市漁業及漁港事業管理處處長簡明雄說明，新北市要靠「嗨漁港」政策翻轉。

什麼是「嗨漁港」？依據漁港特性、在地景色及產業來規劃主題性用途，賦予漁港多元性，讓漁港不再只有傳統的漁作功能。另外，針對停泊飽和不高的漁港，則與大專院校、NGO團體及產業界合作進行轉型活化，面向包括觀光休憩、垂釣與生態復育。

新北市「嗨漁港」計劃從2019年推動後，定期舉辦許多活動吸引民眾親近漁港，除了著名的北海岸萬里蟹及貢寮鮑海鮮美食推廣，另外還有北海岸時尚藝術季、富基漁港學生時尚展及漁人碼頭AR走秀，還有深澳漁港夜釣及淡水漁人碼頭煙火等，透過活動增加人氣，提升漁港的經濟價值。

▲ 新北草里漁港轉型後，成為大台北地區民眾的釣魚聖地，新北市政府更會不時舉辦藝術祭或釣魚體驗活動，增加人氣。（圖／記者陳采沂攝）
▲ 新北草里漁港轉型後，成為大台北地區民眾的釣魚聖地，新北市政府更會不時舉辦藝術祭或釣魚體驗活動，增加人氣。（圖／記者陳采沂攝影）
漁業署企劃組副組長焦正清透露，像是新北市的草里漁港，後來改造成民眾能休閒垂釣的地點，頗受歡迎，是成功的轉型案例。位在淡水老街的淡水第一漁港則因臨近紅毛城，具有歷史文化意義，加上淡水河岸夕照美景，新北市政府已在漁港周邊進行環境改善，優化漁港停泊區域，讓漁民工作區和遊客的休息區能做串連，創造雙贏。

▲淡水第一漁港平日停泊的船隻目測大概4、5艘，由於旁邊就是淡水老街，成為許多遊客拍照休閒，以及欣賞淡水河岸風光的景點之一。（圖／記者陳采沂攝）
▲淡水第一漁港平日停泊的船隻目測大概4、5艘，由於旁邊就是淡水老街，成為許多遊客拍照休閒，以及欣賞淡水河岸風光的景點之一。（圖／記者陳采沂攝影）
閒置漁港只能轉型景點？民間籲可改成遊艇碼頭增泊位

低度利用或廢棄漁港除了轉型為觀光景點，是否還有其他使用的可能性？台灣遊艇帆船協會理事長陳柏叡提出一個翻轉的想法。他建議，若政府欲積極推廣遊艇觀光，應好好盤點這些漁港，評估改建成遊艇碼頭，增加泊位。

對此，交通部航港局副局長陳賓權表示，通常低度利用或被廢止的漁港，可能是先天的水域條件不佳、靜穩度差、或有淤積問題，這些都需要投入不少經費改善。目前和漁港主管單位漁業署討論後的結論是，先輔導地方政府，如果認為具有開發潛力，可以提出評估報告，中央會再從工程技術、漁港生態環境、經濟效益以及法規限制等等面向，再進行評估。

要活化低度利用或廢棄漁港，由於涉及層面複雜，更牽涉經費，確實是一項棘手的挑戰，也正因如此，不論中央或地方政府更應好好協調合作，才能讓逐漸凋零的漁港有重現風華的機會，民眾有更多親海的選擇。

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