向海致敬7／當漁船消失後　廢棄漁港活化成地方縣市一大挑戰

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廢棄漁港拚重生 台南馬沙溝舊港荒涼閒置近10年
「你們在拍照啊？現在這裡很多東西都拆掉了，拍起來不漂亮啦。」《NOWnews今日新聞》團隊走進台南馬沙溝漁港，騎著摩托車路過的當地居民，向正在拍攝畫面的我們寒暄了幾句。這位目測年齡超過60歲的阿伯，熱情的態度和一旁荒涼殘破的廢棄漁港，形成極大反差。
1958年建港的馬沙溝漁港，周邊曾有曳船道、漁具整補場、魚市場，還有漁民活動中心等，設施相當完整，但在我們採訪拍攝當天，幾乎已看不到這些建築物的原貌，詢問後才知道都已被拆除整為平地。
例如，原來位於漁港碼頭旁的漁民活動中心，如今已成一片空地，被堆放廢棄漁網、牡蠣殼等漁業垃圾，以及一些建築廢棄物，而沒有被拆除的造船廠則是大門緊閉，屋外鐵皮掉落一地，廠房外還堆置不少船殼半成品，以及模型製品。
時間拉回1980年代，馬沙溝漁港全盛時期，曾有130多艘漁船設籍，是台南重要漁業活動地點之一，但受限於水域狹小、海深不足等天然環境因素，漁港淤積逐年加劇，後來被新建的將軍漁港取代，最終馬沙溝漁港在2014年廢港，如今僅存膠筏能夠航行，當地居民則大多在此從事牡蠣養殖。
由於漁港已閒置將近10年，台南漁港及近海管理所所長周瓈朝表示，考量馬沙溝漁港海岸線景觀優美，加上當地仍保有傳統漁業文化，與當地居民座談溝通後，希望漁港能轉型朝觀光休閒發展，目前已建置將軍溪沿岸景觀自行車步道，後續將交由雲嘉南濱海國家風景區管理處，進行整體規劃開發，預計今年底前委託業者進行可行性及市場調查評估。
低度漁港如何利用？活化改造轉型多元功能
新北市是台灣本島內漁港數最多的縣市，目前共有28處漁港皆屬第二類漁港，為較少船隻使用的低度利用漁港，只能由市府編列預算維護管理，如果逐漸沒有漁民使用，就得面臨廢港命運。這麼多的漁港要如何在漁業活動低度使用下，充分發揮其功效？新北市漁業及漁港事業管理處處長簡明雄說明，新北市要靠「嗨漁港」政策翻轉。
什麼是「嗨漁港」？依據漁港特性、在地景色及產業來規劃主題性用途，賦予漁港多元性，讓漁港不再只有傳統的漁作功能。另外，針對停泊飽和不高的漁港，則與大專院校、NGO團體及產業界合作進行轉型活化，面向包括觀光休憩、垂釣與生態復育。
新北市「嗨漁港」計劃從2019年推動後，定期舉辦許多活動吸引民眾親近漁港，除了著名的北海岸萬里蟹及貢寮鮑海鮮美食推廣，另外還有北海岸時尚藝術季、富基漁港學生時尚展及漁人碼頭AR走秀，還有深澳漁港夜釣及淡水漁人碼頭煙火等，透過活動增加人氣，提升漁港的經濟價值。
漁業署企劃組副組長焦正清透露，像是新北市的草里漁港，後來改造成民眾能休閒垂釣的地點，頗受歡迎，是成功的轉型案例。位在淡水老街的淡水第一漁港則因臨近紅毛城，具有歷史文化意義，加上淡水河岸夕照美景，新北市政府已在漁港周邊進行環境改善，優化漁港停泊區域，讓漁民工作區和遊客的休息區能做串連，創造雙贏。
閒置漁港只能轉型景點？民間籲可改成遊艇碼頭增泊位
低度利用或廢棄漁港除了轉型為觀光景點，是否還有其他使用的可能性？台灣遊艇帆船協會理事長陳柏叡提出一個翻轉的想法。他建議，若政府欲積極推廣遊艇觀光，應好好盤點這些漁港，評估改建成遊艇碼頭，增加泊位。
對此，交通部航港局副局長陳賓權表示，通常低度利用或被廢止的漁港，可能是先天的水域條件不佳、靜穩度差、或有淤積問題，這些都需要投入不少經費改善。目前和漁港主管單位漁業署討論後的結論是，先輔導地方政府，如果認為具有開發潛力，可以提出評估報告，中央會再從工程技術、漁港生態環境、經濟效益以及法規限制等等面向，再進行評估。
要活化低度利用或廢棄漁港，由於涉及層面複雜，更牽涉經費，確實是一項棘手的挑戰，也正因如此，不論中央或地方政府更應好好協調合作，才能讓逐漸凋零的漁港有重現風華的機會，民眾有更多親海的選擇。
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