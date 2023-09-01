向海致敬8／百億商機！打通台灣藍色海洋公路　航港局將放寬修法

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早上9點多，一群打扮時髦的年輕人，聚集在宜蘭烏石港遊艇碼頭，一旁就是雙層氣派的豪華遊艇。這日天氣正好，陽光普照，《NOWnews今日新聞》採訪團隊跟著一群興奮的遊客，一起登上這艘遊艇，出海前往宜蘭龜山島牛奶海。
登船後，女孩們迅速換上比基尼，有的在曬日光浴，不少人則是拿起手機狂拍美景和自拍，等到接近龜山島時，遊艇下錨暫停，讓遊客下海玩水划SUP，不想下海的人，遊艇下層還有KTV和麻將桌可以打發時間。
喜歡玩水的遊客Peggy說，在台灣搭遊艇出海，對她來說是個新鮮的體驗，因為以往到國外才有機會嘗試。她觀察到國內業者的船設備多元齊全、內裝很有質感，而且台灣周邊的海上景色和遊艇提供的服務，都不輸國外。
非自用遊艇禁止載客 交通部將修法鬆綁利觀光
談到台灣的遊艇休閒發展，億樂國際旅行社執行總監賴銘陽笑笑說「我們還只是幼幼班！」因為像是美國、澳洲或非洲等國家，民眾擁有遊艇就像買車一樣，門檻不高且相當普遍，加上港灣附近可以停泊遊艇的碼頭很多，「他們從公司或自家後面走下去就是遊艇碼頭，隨時隨地想開船，就可以出海了。」
國內為了發展遊艇產業，政府早在2010年增訂《船舶法》的遊艇專章，2012年公布《遊艇管理規則》，目前自用遊艇可自用或無償借給親朋好友使用，但是要發展觀光的關鍵，「非自用遊艇」的部分卻受法規的嚴格限制。
《船舶法》規定，遊艇專供娛樂，不得經營載客、運送貨物和從事漁業行為（釣魚活動除外） ，因此非自用遊艇只能以包船方式出租給特定對象，像是公司員工、朋友、家族旅行等，可自行租船，但一般民眾通常會透過旅行社安排。
為了讓民眾有更多親近海洋的選擇，針對遊艇相關限制，交通部航港局副局長陳賓權受訪表示，航港局現已提出修法草案，8月送至交通部，希望促進遊艇朝觀光發展方向，並以多元使用目的來做推廣。未來修法後，非自用遊艇將改成「營業用遊艇」讓定義更明確，並鬆綁載客限制、訂出具體配套讓業者可以有所依循。
遊艇旅客須同點上下船 法令不合時宜民間盼放寬
「像美國在遊艇法規上是非常的寬鬆跟開放的，這樣才能鼓勵民眾更容易的去親近海洋。」賴銘陽聳聳肩，無奈地點出現況，他看好台灣發展遊艇觀光的商機，但如果國內法令不先鬆綁，一切都是空談。
賴銘陽舉例，搭乘遊艇的旅客，依規定必須在同一碼頭上下船，也就是「A點進、不能B點出」，光這一點就對推動遊艇旅遊產生很大的限制。而對於民間業者的喊話，交通部航港局副局長陳賓權回應，現行遊艇旅客只能在同一地點上下船的規定，未來也將朝修法放寬的方向進行。
遊艇泊位申請複雜 航港局推單一平台簡化手續
另外，現行遊艇可停泊之泊位，分屬不同經營單位管理，除了中央、地方政府機關、還有民營，不但國外遊艇玩家不熟悉台灣的資訊，也成為有意入門遊艇休閒民眾的阻礙，因為想開船出遊還得一個網站一個網站查，讓不少民眾抱怨「太複雜、光想到這麼麻煩就先放棄了」。
為了提高民眾參與遊艇休閒的意願，交通部航港局整合既有遊艇進出港（含入出境）申請系統，在今年4月已正式上線，遊艇玩家可透過單一平台查詢我國30個泊區資訊並可線上申請。
遊艇產業商機上看百億 碼頭泊位需求得解決
同樣看好台灣遊艇休閒商機的，還有台灣遊艇帆船協會理事長陳柏叡，6年前，淡水漁人碼頭旁要興建遊艇碼頭，他拿下BOT資格，陸續投入1億元，打造了「領袖海洋淡水遊艇碼頭」。
採訪當天，陳柏叡帶著《NOWnews今日新聞》團隊進到泊區，裡面的遊艇至少停滿7成、超過20艘，其中不乏豪華的雙層遊艇，還有幾艘掛著外國旗幟的船，讓人有些意外「竟然有這麼多人擁有遊艇停在這裡」。
陳柏叡說，其實遊艇的入門款，一艘大概100多萬就有，約莫是一輛進口房車的價格，當然貴的要價千萬甚至億元的也有。他認為，雖然台灣的遊艇休閒產業還在起步階段，但若以其他發展興盛的國家人口數和GDP推算，「台灣的規模可以發展到4萬艘遊艇，一年產值高達百億元。」
根據航港局最新資料統計，截至今（2023）年6月底，國內自用遊艇登記數共有1140艘，比10年前多出5.78倍，非自用遊艇更暴增84.6倍，來到254艘，而全台可供遊艇停靠的泊位共有1428席，若以遊艇增加速度，未來勢必面臨泊位不足的問題。
遊艇業者Maggie就反應，由於國內的遊艇碼頭分布較為分散，導致在台北或北部都會區的遊艇泊位「供不應求」，船常常會沒地方停。對此，航港局回應，交通部已編列5.51億元「遊艇泊區整體發展計畫」，預計2025年遊艇泊位要增加到1600席以上。
高雄拚亞灣休閒觀光廊區 台南打造安平「遊艇城」
事實上，台南和高雄市政府近年來已為遊艇休閒產業積極佈局，像是高雄舊港區部分，蓬萊商港區、第三船渠、愛河灣等區域，未來將作為遊艇碼頭、水域遊憩活動及旅遊觀光發展基地，2024上半年完成大港橋以西水域遊艇碼頭，提供遊艇、帆船停泊。台南則有亞果安平遊艇城開發計畫，第一期的遊艇大街、碼頭已完工，第二期包括14棟濱海Villa、會員度假中心與會所，將在今年底完工交屋，而第三期要興建的國際級遊艇酒店，則預計2027年完工，未來將由新加坡「悅榕集團」進駐。
水上活動在台灣有越來越多的玩家，但跟歐美或澳洲等國開放的情況相比，台灣的民眾想要親近海洋仍有許多法規限制，若想真正打通台灣的藍色海洋公路，政府的政策思維也得趕快跟上其他國家開放的腳步。
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