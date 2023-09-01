向海致敬9／喪子之痛化動力　退休教授蘇達貞用餘生推親海教育

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人稱「拖鞋教授」的蘇達貞，因為總是打扮隨性、穿著一雙拖鞋現身而得名，他最被人津津樂道的事蹟，就是打算「划獨木舟環遊世界」。2014年當時62歲的蘇達貞，帶領16位年輕人從花蓮鹽寮海邊出發，完成用獨木舟划行150公里到日本沖繩的壯舉，這段冒險故事還被拍成紀錄片《夢想海洋》。
只用獨木舟划船出海，仍無法滿足蘇達貞的挑戰雄心，2017年他再發動「南風再起」計劃，率領10位平均年齡65歲的不老水手和5位年輕槳手，經過4個月的密集訓練，並自立造舟，用麻竹、麻繩做出竹筏。從花蓮出發，划著竹筏出國航行，仿效3萬年前台灣東部原住民前往日本與那國島的路線，重現先民的海洋冒險精神。
這樣一位充滿傳奇色彩的不老水手，讓人好奇他到底是怎樣的一個人。《NOWnews今日新聞》採訪團隊走進位在花蓮壽豐鄉的蘇帆海洋基金會，一入眼簾的是用木頭搭建的房舍，和充滿綠意的庭園，走下斜坡就是一望無際的大海，徐徐海風迎面而來。
這裡就是蘇達貞進行水上活動教學和推廣親海教育的基地，「我們現在的海洋教育是老師在講台上一直講，學生在教室裡一直聽，然後學生聽完就忘記了。」蘇達貞點出台灣海洋教育的普遍問題，希望藉由實際行動補救這些盲點。
而促使蘇達貞建造這塊海洋基地的起心動念，則有著一段悲傷的故事。
兒子潛水喪生遺憾失約 他化悲痛完成追海夢想
2008年，蘇達貞兒子、當時29歲的蘇辰帆，在美國舊金山潛水時，雖然全身穿著安全裝備，卻意外遭海浪捲走喪生。蘇達貞父子倆都熱愛海洋，卻沒想到兒子最後是在海上失去生命，兩人原本還約定好要一起在台灣划獨木舟環島，如今成了永遠無法實現的遺憾。
談及15年前那場天人永隔的意外，蘇達貞受訪時表情已顯得淡然，他淡淡地說「那是一個很大的人生驚嚇，而後我就給自己下了一個期許，他沒有完成的部分，他人生沒有經歷過的部分，我來幫他完成。」蘇達貞將他對兒子未盡的愛，化做推廣親海教育的動力。
成立「蘇帆」推水上教育 要找回台灣人的海洋精神
剩下的人生，要帶著兒子的份一起圓夢，2009年，蘇達貞號召16位學生參加培訓課程，完成了他和兒子「用獨木舟繞行台灣一圈」的約定，還變賣了房產，成立以兒子命名的「蘇帆海洋文化藝術基金會」，致力於推廣全民親海教育，提倡「不因不了解而恐懼」、「勇敢追夢」和「海洋立國」的精神。
現年70歲的蘇達貞，不但常下海衝浪划船，還在海邊種起葡萄和櫻桃樹，更讓來參與海上活動的大人小孩們，一起體驗手作料理樂趣，目的就是要讓大家能放下3C電子用品、返璞歸真，真正親近大自然，與海更靠近。
活到現在對海有更深一層的體認，蘇達貞說，人生會有很多不同的遭遇、不同的體驗，因為認識海、親近海，我們可以把人生歷練裡面這些酸甜苦辣、悲歡離合，都慢慢稀釋掉，融入這個大海裡。
因為大海，蘇達貞慢慢稀釋掉原本沒有辦法釋懷的喪子之痛，也因為海，重新給了他再站起來的力量。
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